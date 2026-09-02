Peñarol anunció investigación interna tras incidentes en el Campeón del Siglo

Peñarol se pronunció sobre los incidentes ocurridos el domingo al finalizar el clásico en el Campeón del Siglo, donde hubo un enfrentamiento entre hinchas carboneros y la Guardia Republicana, que terminó con varios detenidos y cuatro policías lesionados leves.

“El Consejo Directivo del Club Atlético Peñarol resuelve iniciar investigación interna para identificar posibles responsabilidades de funcionarios, empresas tercerizadas o directivos sobre las irregularidades que se presentaron en el estadio Campeón del Siglo. A tales efectos, se contratarán profesionales externos”, expresa el breve comunicado que el club difundió este martes en sus redes sociales.

Los disturbios se iniciaron al término del partido que Nacional le ganó a Peñarol por la fecha 5 del Clausura. Según relató esa misma tarde desde el Campeón del Siglo el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, algunos hinchas atacaron con pedradas a los miembros de la Guardia Republicana que contenían la salida del público de la tribuna Cataldi, que debía esperar la partida del ómnibus que trasladaba a la delegación tricolor para salir. “Hubo que protegerse”, dijo Clavijo por la respuesta con balas de goma.

Como se pudo apreciar en diversas filmaciones que circularon en las redes –incluyendo la de los propios drones de la Policía–, los agresores utilizaron piedras y elementos de pirotecnia, entre otros objetos, que habían guardado en una pieza oculta detrás de una pared revocada del estadio. “Se constató que dentro de un baño rompieron una pared y esa pared comunicaba con una pieza ciega, a la cual no habíamos podido acceder para revisar”, explicó Clavijo el domingo.