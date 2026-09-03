“Sé bien al club que vengo”: Germán Pezzella fue presentado en Peñarol

Ignacio Ruglio destacó en Los Aromos la trayectoria y el palmarés del zaguero argentino, que habló de su amistad con Maxi Olivera como determinante para venir al carbonero.

Este jueves, Peñarol hizo en Los Aromos la presentación oficial del defensor argentino Germán Pezzella, quien llegó al club tras desvincularse de River Plate y firmó contrato hasta diciembre de 2027.

Previo al evento, una pantalla gigante mostraba una infografía con la destacada trayectoria y los títulos del zaguero central nacido en Bahía Blanca hace 35 años. En eso puso énfasis el presidente aurinegro, Ignacio Ruglio, que al abrir la conferencia dijo: “Para nosotros no es un día más”.

“A Peñarol no llega un jugador más”, insistió Ruglio. “Después el fútbol sabrá, cuando se lea el diario del lunes, al final de 2027, si estuvo a la altura o si no estuvo a la altura, si tuvo buenos partidos, si rindió o no, pero hoy llega no solo un campeón del mundo –desde 1958 no llegaban campeones del mundo a Uruguay–, llega alguien que ganó Sudamericana, Libertadores, que ganó Copa del Rey en España con un equipo [Real Betis] que tampoco gana tantos títulos, que ganó todo lo que había para ganar con River, que es bicampeón con la selección argentina de Copa América, y que aparte es campeón del mundo”, enumeró.

El mandatario aurinegro enmarca la llegada de Pezzella en su “proyecto de posicionar de vuelta al club”, del que mencionó como paradigmas las compras de Leo Fernández y Matías Arezo, y subrayó que “no es normal que un jugador con la carrera que tiene” Pezzella haya decidido venir a Peñarol. Asimismo, consideró que el argentino “llega con 35 años recién cumplidos, no es que llega con 39 o 40 a jugar el último año de su carrera: está en plena vigencia y para un zaguero es una edad ideal”.

Ruglio agradeció la gestión de Marcelo Rodríguez, director deportivo de Peñarol, y del dirigente Marcelo Solomita, quien participó en la negociación para la llegada del argentino. Ambos tomaron la palabra para agradecer a Pezzella la decisión de venir al club, a pesar de haber recibido ofertas más jugosas.

“Pude ver el teléfono de su agente, ver las propuestas que tuvo Germán, obviamente mucho más importantes desde lo económico que lo que podíamos hacer nosotros, del esfuerzo que hicimos. pero eligió esta casa y en estos tres días que lleva con nosotros ha dado muestras de compromiso, ha tenido detalles con integrantes del plantel, con jugadores jóvenes”, ¨destacó Rodríguez.

Pezzella habló después y, de arranque, aseguró: “Sé bien al club que vengo”. El zaguero compartió plantel con el capitán aurinegro, Maximiliano Olivera, en la Fiorentina, donde estuvo entre 2018 y 2021, y también con otro ex Peñarol como Sebastián Cristóforo.

“Tengo amigos hinchas de Peñarol. Maxi Olivera es amigo mío de muchos años, hemos compartido en Italia y todos los días me hablaba de su sentimiento por Peñarol, de lo que era el club, de lo que era la gente, así que en el momento en que se dio la oportunidad volví a hablar con él, volví a hablar con Seba Cristóforo para empaparme un poco de lo que es el club en sí. Y hoy estoy acá, estoy contento, quiero disfrutar de este nuevo paso”, expresó.

Pezzella aprovechó para despedirse públicamente de River: “No lo pude hacer en otro momento y la verdad es que es quizá el club más importante de mi vida, por todo lo que pasé ahí, así que aprovecho para agradecerle a la gente porque siento un cariño muy grande”.

El jugador había sido apartado del plantel principal del millonario por el director técnico Eduardo Coudet, que ya no lo iba a tener en cuenta en el equipo, y estaba entrenando por su cuenta. Sobre su estado físico y futbolístico, Pezzella reveló: “Lo he gestionado a mi manera, he redoblado esfuerzos, aun en la situación en la que estaba; llego bien. He hablado con Diego [Aguirre] y le he dicho que necesito en estos entrenamientos equipararme a mis compañeros y tener esa medida. Me vengo sintiendo bien y estoy a disposición del técnico para lo que necesite”.