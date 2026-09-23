Liga de Ascenso: Olimpia volvió a primera división

Festejos de hinchas de Olimpia, el 22 de setiembre, en la cancha de Olimpia.

El histórico equipo del básquetbol uruguayo liquidó la serie 3-0 ante Verdirrojo y confirmó su retorno a la Liga Uruguaya después de cuatro temporadas.

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Olimpia le ganó 91-68 a Verdirrojo en Colón y, de esta forma, liquidó 3-0 la serie semifinal de la Liga de Ascenso, que tenía como premio subir a la Liga Uruguaya 2027/2028. El histórico club fue el mejor equipo del torneo en la fase regular y lo confirmó venciendo con holgura en la llave decisiva.

Anteriormente, las alas rojas habían eliminado a Montevideo en cuartos de final. Ahora esperan por Trouville o Sayago para la final, aunque el principal objetivo ya está cumplido y, en este caso, el título solamente será la frutilla de la torta.

Andrés Borroni, técnico de Olimpia. Foto: Alessandro Maradei

En el tercer juego de la serie, los de Colón impusieron condiciones desde el primer cuarto con los triples de Agustín Méndez y el buen juego interno de los extranjeros Lucio Castellani y Ezequiel Bell. Pero, además, la defensa fue la clave en el elenco de Andrés Borroni, que nunca permitió que el rival estuviera a la altura del encuentro.

Franco Brun terminó siendo el goleador con 20 puntos, Castellani anotó 18, Bell 14, Méndez 12 y el capitán Abel Agarbado 10. En el elenco del Cerro, el pibe Federico Cruz dio la cara con 15 unidades.

Hinchada de Olimpia. Foto: Alessandro Maradei

En la otra semifinal, Trouville está 2-1 arriba sobre Sayago; el cuarto partido será el jueves a las 20.15 en el gimnasio de Ariel y la vía. Si gana el elenco de Pocitos, conseguirá el ascenso; de lo contrario, habrá quinto encuentro.

El retorno de un histórico

Olimpia volvió a la Liga Uruguaya luego de cuatro temporadas, con un entrenador que dirigió al club por primera vez pero que se formó como jugador en la institución y debutó en primera división. Además, el capitán Agarbado es otro ícono de la historia reciente de las alas rojas.

El conjunto de Colón fue ocho veces campeón del Federal y también tiene un título Sudamericano. Además, fue la casa de Roberto Lovera, uno de los jugadores más importantes de la historia del básquetbol uruguayo.

Abel Agarbado, de Olimpia, y Giovanni Corbisiero, de Verdirrojo. Foto: Alessandro Maradei

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