Liga de Ascenso: Olimpia volvió a primera división

Olimpia le ganó 91-68 a Verdirrojo en Colón y, de esta forma, liquidó 3-0 la serie semifinal de la Liga de Ascenso, que tenía como premio subir a la Liga Uruguaya 2027/2028. El histórico club fue el mejor equipo del torneo en la fase regular y lo confirmó venciendo con holgura en la llave decisiva.
Anteriormente, las alas rojas habían eliminado a Montevideo en cuartos de final. Ahora esperan por Trouville o Sayago para la final, aunque el principal objetivo ya está cumplido y, en este caso, el título solamente será la frutilla de la torta.
En el tercer juego de la serie, los de Colón impusieron condiciones desde el primer cuarto con los triples de Agustín Méndez y el buen juego interno de los extranjeros Lucio Castellani y Ezequiel Bell. Pero, además, la defensa fue la clave en el elenco de Andrés Borroni, que nunca permitió que el rival estuviera a la altura del encuentro.
Franco Brun terminó siendo el goleador con 20 puntos, Castellani anotó 18, Bell 14, Méndez 12 y el capitán Abel Agarbado 10. En el elenco del Cerro, el pibe Federico Cruz dio la cara con 15 unidades.
En la otra semifinal, Trouville está 2-1 arriba sobre Sayago; el cuarto partido será el jueves a las 20.15 en el gimnasio de Ariel y la vía. Si gana el elenco de Pocitos, conseguirá el ascenso; de lo contrario, habrá quinto encuentro.
El retorno de un histórico
Olimpia volvió a la Liga Uruguaya luego de cuatro temporadas, con un entrenador que dirigió al club por primera vez pero que se formó como jugador en la institución y debutó en primera división. Además, el capitán Agarbado es otro ícono de la historia reciente de las alas rojas.
El conjunto de Colón fue ocho veces campeón del Federal y también tiene un título Sudamericano. Además, fue la casa de Roberto Lovera, uno de los jugadores más importantes de la historia del básquetbol uruguayo.
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