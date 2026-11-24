El Ministerio de Turismo estima que la definición entre Estudiantes y Palmeiras podría convocar a unos 45.000 visitantes del exterior y generar un impacto cercano a los US$ 11 millones.

Este sábado Montevideo volverá a recibir una final de la Copa Libertadores. La definición entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras pondrá a la capital en el centro de la atención deportiva regional y permitirá observar el movimiento turístico y económico que genera un evento de esta magnitud.

Aunque Uruguay todavía no cuenta con una cifra consolidada de visitantes que llegan al país motivados por el deporte, el Ministerio de Turismo comenzó a trabajar en una metodología para dimensionar esa actividad. A propósito de esto, la final de la Libertadores será uno de los eventos sobre los que se realizará un estudio específico, en coordinación con la Intendencia de Montevideo (IM), que permitirá conocer mejor el perfil de los visitantes, la duración de sus estadías y sus principales gastos.

En ese contexto, el director nacional de Turismo, Cristian Pos, explicó a la diaria que actualmente no existe una medición exacta de la cantidad de personas que llegan al país por competencias deportivas. Las estimaciones disponibles suelen elaborarse antes de cada acontecimiento y, en algunos casos, los organizadores sacan sus propias estadísticas una vez finalizado. “Lo que estamos empezando a cuantificar son los eventos deportivos”, señaló. A su vez, advirtió que medir el fenómeno implica contemplar no solo a quienes compiten o asisten como espectadores, sino también a deportistas, equipos técnicos, familiares y amigos que acompañan las delegaciones. Por esa razón, sostuvo que delimitar el turismo deportivo requiere estudios específicos.

La final de la Libertadores permitirá avanzar en esa dirección. Según las estimaciones que maneja el ministerio, unas 45.000 personas podrían llegar desde el exterior, principalmente desde Argentina y Brasil. El director consideró que esa cifra puede ser un escenario realista y dijo que, de acuerdo con los datos disponibles hasta el momento, podría arribar más público desde La Plata que desde San Pablo. La previsión se apoya, entre otros elementos, en la información que se recibe sobre los ómnibus, vuelos y chárters que se organizan para trasladar a los hinchas.

En cuanto al impacto económico, el jerarca calculó que, en un escenario medio, la final podría generar alrededor de US$ 11 millones. No obstante, aclaró que se trata de una proyección que dependerá de factores como la cantidad de noches que permanezcan los visitantes, el tipo de alojamiento que elijan y los gastos que tengan durante su estadía. El impacto efectivo podrá conocerse una vez llevado a cabo el estudio posterior. “Todo eso no lo puedes medir hasta pasado el evento”, remarcó.

También incidirá el acceso a las entradas y la forma en que los clubes organicen la llegada de sus hinchas. En ese aspecto, Pos recordó que la final de 2021, disputada en Montevideo entre Flamengo y Palmeiras, tuvo un perfil de público diferente al de esta edición. En aquella oportunidad, el ministerio hizo una comparación entre meses para estimar algunos ingresos, pero no llevó adelante un estudio concreto del impacto.

En conjunto con la IM, el ministerio busca obtener información más precisa y generar insumos que sirvan para la organización de futuras competencias. “Lo que se quiere hacer con la intendencia es medirlo un poco mejor para que en esta edición también nos queden insumos para próximos eventos”, afirmó Pos.

El estudio posterior permitirá contrastar las estimaciones previas con el movimiento que efectivamente se registre. La duración de las estadías será uno de los aspectos centrales, dado que no tiene el mismo efecto económico una visita de algunas horas que un viaje que implique varias noches de alojamiento. Asimismo, el tipo de hospedaje, los lugares elegidos para comer y los servicios utilizados incidirán en la distribución del gasto entre los distintos sectores.

Oportunidad turística

La posibilidad de convertir un evento deportivo en una oportunidad turística no se limita a las imponentes finales internacionales. Así lo planteó Karina Fortete, directora de Turismo de la IM, quien indicó que el deporte dejó de ser “únicamente una actividad recreativa o competitiva para convertirse también en una motivación de viaje”.

Desde su perspectiva, Montevideo cuenta con condiciones para desarrollar ese segmento: una identidad deportiva reconocida, infraestructura, cercanía con mercados como Argentina y Brasil, conectividad aérea y fluvial, y una oferta que permite complementar la competencia con otras actividades. En ese sentido, el atractivo no se agota en el espectáculo deportivo, sino que también alcanza a la experiencia que ofrece la ciudad a quienes llegan para participar o acompañar un acontecimiento.

Además del movimiento económico directo, Fortete destacó la dimensión territorial de estos eventos. “Los visitantes no necesariamente concentran sus consumos en los circuitos turísticos tradicionales, sino que pueden movilizar comercios y servicios en otras zonas de la ciudad”, expresó. A su vez, señaló que quienes viajan por una competencia suelen hacerlo acompañados, lo que amplía la demanda de alojamiento, gastronomía y transporte. La presencia de familiares, amistades y equipos técnicos hace que el público vinculado a un evento pueda ser más amplio que el conjunto de deportistas o espectadores.

En esa línea, Fortete planteó que el desafío es “no pensar solo en grandes acontecimientos internacionales”, sino también considerar competencias de menor y mediana escala, como maratones, pruebas de ciclismo, tenis, natación, regatas o rugby. Estos eventos, señaló, “pueden contribuir a distribuir el movimiento durante el año y preparar a los distintos operadores para recibir visitantes”.

Mientras el Ministerio de Turismo prepara un estudio para medir el movimiento que dejará la final, un relevamiento sobre la Maratón de Montevideo 2026 muestra cómo las competencias deportivas pueden extender las estadías y dinamizar otros sectores de la economía.

En la misma dirección, Pos sostuvo que el potencial turístico no depende exclusivamente de la competencia en cuestión. “Más allá de la disciplina, diría que está en la magnitud de los eventos”, afirmó. Para el ministerio, el objetivo es atraer visitantes y generar gasto en el país. Por eso, el jerarca adelantó que se proyecta crear una herramienta denominada Uruguay Capta Deporte, inspirada en el programa que ya funciona para apoyar a organizadores uruguayos en la captación de congresos y eventos internacionales.

La iniciativa buscaría facilitar que competencias de distintas características puedan disputarse en Uruguay. No obstante, para Fortete también resulta necesario articular la actividad deportiva con propuestas gastronómicas, culturales, patrimoniales y vinculadas a la naturaleza, de modo que la visita no se agote en el día del enfrentamiento deportivo. La posibilidad de extender la estadía y sumar actividades al viaje aparece, así, como uno de los factores que pueden ampliar el impacto de cada encuentro.

También puntualizó que el desarrollo de este segmento requiere una planificación sostenida y coordinación entre organismos públicos, organizaciones deportivas, federaciones y actores privados. “La infraestructura y los servicios deben acompañar la llegada de visitantes, mientras que la promoción tiene que considerar un calendario de actividades que permita sostener el movimiento más allá de las fechas de mayor demanda turística. En ese aspecto, la captación de eventos no debería pensarse como una acción aislada, sino como parte de una estrategia que conecte las competencias con la oferta del destino”, subrayó la directora.

En los últimos meses, el Ministerio de Turismo y la IM comenzaron a avanzar en la medición del impacto de los eventos deportivos. Uno de los antecedentes es el estudio sobre la maratón de Montevideo 2026, que permitió analizar el perfil de los participantes, así como sus hábitos de viaje y consumo. Ahora, con la final de la Libertadores, buscan ampliar ese trabajo y obtener información sobre otro tipo de acontecimientos, con características y públicos diferentes.

Caso de estudio

La maratón de Montevideo, realizada el 10 de mayo, reunió 8.000 corredores y alcanzó un récord de participación. De ese total, más de 1.600 fueron extranjeros, equivalentes al 20% de las inscripciones.

A partir de esa edición, la División Turismo de la comuna y la Licenciatura en Turismo de la Universidad de la República elaboraron un estudio para conocer la procedencia de los participantes, la duración de sus estadías, los alojamientos elegidos, sus gastos y las actividades que tenían previsto realizar en la ciudad. El relevamiento se hizo entre el 6 y el 9 de mayo, durante las jornadas de entrega de kits previas a la carrera, mediante una encuesta digital disponible en español, portugués e inglés.

El trabajo reunió 522 respuestas válidas. De ellas, 404 corresponden a extranjeros y 114 a residentes en otros departamentos del país; cuatro personas no informaron su procedencia. La muestra fue voluntaria y no probabilística, por lo que sus resultados permiten identificar tendencias entre quienes respondieron, pero no representan necesariamente al conjunto de corredores. De todos modos, el informe alcanzó a una cuarta parte del total de participantes extranjeros, según la información proporcionada por la organización.

Entre los encuestados, Brasil fue el principal país de procedencia, con el 48,1% de las respuestas. Le siguieron otros países de América Latina, con el 15,9%, y Argentina, con el 11,7%. Los residentes en Uruguay, pero fuera de Montevideo, representaron el 21,8% de la muestra. La composición confirma el alcance regional de la competencia y permite observar el peso que tienen los visitantes extranjeros en este tipo de propuestas.

Uno de los datos más destacados del informe está relacionado con la duración del viaje. El 41% de los visitantes que respondieron permaneció en Montevideo cuatro noches o más, mientras que el 37,6% se quedó entre dos y tres noches. En tanto, el 12,6% no pernoctó en la ciudad y el 8,8% permaneció una noche. El hotel fue la modalidad de alojamiento más elegida, con el 57,1% de las respuestas, seguido por los apartamentos temporarios, con el 19,4%.

El estudio también muestra que buena parte de los participantes no viajó solo. El 49,8% llegó acompañado por dos o más personas y el 27% lo hizo con una; en conjunto, el 77% viajó acompañado. Este aspecto resulta relevante al analizar el alcance de una competencia deportiva, ya que el desplazamiento de un corredor puede involucrar a otras personas que también utilizan servicios turísticos y realizan consumos en el destino.

En materia de gasto, el 30,3% estimó desembolsar entre US$ 301 y US$ 600 durante su estadía, mientras que el 21,3% calculó superar los US$ 600. En otras palabras, algo más de la mitad de los encuestados previó gastar más de US$ 300. El informe también identificó una relación entre el tiempo de permanencia y el nivel de gasto: el 67,6% de quienes estimaron desembolsar más de US$ 600 permaneció cuatro noches o más en Montevideo.

El comportamiento del público brasileño sobresalió en algunos indicadores. Además de representar casi la mitad de las respuestas, el 76,5% de los encuestados de ese origen estimó un gasto superior a los US$ 300 y el 33,5% calculó que superaría los US$ 600. Asimismo, el 80,5% eligió hoteles como alojamiento, una proporción mayor que la registrada en el conjunto de la muestra.

Por otra parte, la gastronomía local fue mencionada por el 37% de los encuestados como una actividad de interés, seguida por el turismo cultural (museos, historia y patrimonio), con el 31%. La rambla y los espacios costeros concentraron el 23% de las respuestas, mientras que el 22% manifestó interés en realizar otras actividades deportivas. Las compras y las propuestas vinculadas a la naturaleza también aparecieron entre las opciones, ambas con un 12%.

Estos resultados permiten observar cómo una competencia puede generar actividad más allá del evento en sí, especialmente cuando quienes viajan permanecen varios días y utilizan otros servicios. También muestran que el impacto no se explica únicamente por la cantidad de inscriptos o espectadores, sino por las características del viaje y las actividades que se incorporan durante la estadía.

Fortete hizo hincapié en la importancia de complementar las competencias con la oferta turística de cada destino. Pos, por su parte, señaló que mejorar la información disponible sobre el movimiento que generan estos eventos puede facilitar la llegada de nuevas propuestas.