En la sala Zitarrosa proponen un viaje a un siglo atrás con Una noche en el biógrafo.

En el marco de los 130 años de exhibición cinematográfica en Uruguay se están llevando adelante distintas actividades, tanto expositivas como de reflexión. Un ejemplo es la charla que el sábado a las 11.00 tendrá lugar en la Mediateca Ronald Melzer del Castillo del Parque Rodó, con entrada libre, para aportar “una mirada a sus espacios, hábitos y espectadores”. Participarán Georgina Torello, Mariana Amieva y Gabriel Massa.

Por otro lado, a modo de antesala vivencial, este miércoles a las 19.30, con entrada libre por orden de llegada, en la sala Zitarrosa el equipo multidisciplinario de Gesta (Grupo de Estudios Audiovisuales) plantea un verdadero viaje temporal. Una noche en el biógrafo propone a experimentar cómo eran las proyecciones de cine mudo de las primeras décadas del siglo XX. Para la ocasión –que no por casualidad rinde homenaje a un espacio que recibe público desde 1909, primero como Buckingham y luego como Rex Theatre– se proyectarán películas de las carteleras montevideanas de ese período, acompañadas de música. Para eso estará Horacio de Yorio al piano, y además habrá comentarios en vivo. Para completar el sortilegio se invita al público a concurrir con ropa de época, como hace 100 años.

Se podrá disfrutar desde Histoire d’un crime, película de 1901 de Ferdinand Zecca, además de la hipnótica Serpentine Dance –en este caso, la de 1905 de Pathé– hasta el noticiero Actualidades de San José nº 3, que lleva el crédito de Juan Chabalgoity y está datado en 1926.

Aclaran los organizadores que “todos los títulos seleccionados tienen un gran valor en sí mismo, más allá de la evocación nostálgica, pero no buscan proponer un canon, sino una invitación a una práctica algo lúdica” que esperan que adquiera cierta continuidad.

Un guía por la ciudad

Para este jueves a las 18.00 en el Museo Gurvich (Sarandí 524) está fijada la visita comentada de Gurvich y la voz de la ciudad: dibujos del Cerro y Montevideo (1946-1968), una nueva exposición de obras de José Gurvich, en un recorrido junto a su curador, Enrique Aguerre. La muestra se adelanta al centenario del nacimiento del maestro (5 de enero de 1927-24 de junio de 1974) y consta de más de 120 piezas de pequeño formato de su obra en papel: dibujos a lápiz, tintas y acuarelas que conforman una geografía personal del artista en los lugares donde vivió y trabajó.

Plantar un museo

En el lugar donde hasta hace poco crecía un ombú centenario, plantado por Juan Zorrilla de San Martín, el sábado 21 a las 10.00 el Museo Zorrilla (José Luis Zorrilla de San Martín 96) invita a dar vida a un nuevo árbol.

En el marco del proyecto El jardín del poeta, esta plantación colectiva será un encuentro para celebrar el patrimonio vivo, la memoria del follaje costero y el compromiso con su cuidado comunitario.

Noche de las luces

El viernes 20 a las 20.00, a orillas del Miguelete (Puente de Conciliación y Gutiérrez), tendrá lugar la tercera edición de un evento de hermanamiento de los barrios Capurro y Pueblo Victoria. La Noche de las Luces propone acercarse con cualquier tipo de fuente lumínica “para construir una constelación colectiva, sin pirotecnia”.

Dibujantes itinerantes

Los Croquiseros Urbanos de Montevideo también se desplazan fuera de la ciudad y para su salida de campo número 146 irán hasta el barrio Anglo de Fray Bentos. Serán dos jornadas enteras de dibujo, el 28 y 29 de noviembre. Para sumarse a este registro del paisaje industrial de Río Negro conviene seguir la cuenta de Instagram @croquiserosurbanosdemontevideo.

Caminata art nouveau

En otro Sábado en Ciudad Vieja, el sábado 21 de 12.00 a 13.30 se partirá de Bacacay y Buenos Aires para hacer una caminata gratuita, sin necesidad de inscripción, en la que se reconocerá la arquitectura art nouveau.

El itinerario comprende el edificio y tienda La Nueva Sirena, el edificio Pablo Ferrando (actual librería Feltrinelli), la casa José Pedro Rodríguez, la casa Mojana (sede del Centro Cultural de España), el edificio ubicado en 25 de Mayo 591 (El Chamuyo), el edificio de 25 de Mayo 550 (Café Brasilero), el restaurante Las Misiones y el edificio del Banco Popular (actual sede del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial).

Por informes comunicarse al 095 002 623.

Tangos al atardecer

Hasta fin de año, cada domingo, el ciclo Milonga Sunset toma uno de los lugares más emblemáticos de la rambla, el Paseo Urbano, en la esquina de Luis Piera y Emilio Frugoni. Organizadas por la escuela de tango Ventarrón, con el apoyo del bar Tinkal y la División de Promoción Cultural del Departamento de Cultura y la División de Turismo de la Intendencia de Montevideo, a las 16.00 hay clases para principiantes y entre las 17.00 y las 19.00 se arma la milonga.

Circuito religioso

Con la reciente visita del papa León XIV, la ciudad despliega una nutrida agenda para explorar relatos históricos y la riqueza arquitectónica del turismo religioso. La Noche de los Templos 2026 fue fijada para el 21 de noviembre de 18.00 a 22.00, horario en el que el plan es recorrer a puertas abiertas distintos templos y expresiones de la diversidad espiritual montevideana.

La actividad no tiene costo, pero para coordinar circuitos se puede reservar al 097 000 186.

Da Vinci inmersivo

Da Vinci: el genio se llama la experiencia que reproduce sus obras en tamaño original, 20 de sus inventos construidos a partir de sus dibujos, un holograma que cuenta su historia y una gran sala de proyección 360° en el galpón 1 de la Rural del Prado (ingreso por la avenida Buschental). La exposición sobre la vida y obra del autor de la Mona Lisa, que imaginó máquinas voladoras siglos antes del avión, se puede visitar a lo largo de ocho salas y galerías envolventes hasta el 27 de diciembre, de lunes a viernes de 14.00 a 21.00 y sábados y domingos desde las 10.00. Las entradas generales, a $ 890 ($ 1.190 las guiadas), se adquieren en Redtickets.

Si bien la muestra se puede conocer a ritmo propio, en horarios especiales se arman grupos reducidos y con guía, que terminan con un taller lúdico.