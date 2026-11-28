“Que no te vayas sin comer rico”, repite Diego Bonilla, como el imperativo de su bar, Amar Palermo, y suelta una desiderata sobre lo concreto: “Que la experiencia sea más el encuentro. No necesitar un cocinero que se pare al lado de un comensal a explicarle de qué se trata la comida”.

Amar Palermo subió cortinas hace un mes, pero durante 70 años esa esquina de Maldonado y Barrios Amorín llevó un cartel con una identificación apenas de “bar y pizzería”. Era administrado por una familia de españoles, los hermanos Tato; el más joven todavía vive enfrente. Fue quien le transmitió a Bonilla anécdotas que incluyen el trasiego desde la funeraria que está a la vuelta, en épocas en que “se quedaba todo el mundo, venía gente del interior y comía de madrugada ternera con papas y boniatos, y en los velorios importantes, personas muy conocidas terminaban en el cafetín”. Y también sobre el rol en los festejos, cómo “juntaba a fin de año las mesas y ahí ponía lechón, cordero, ensalada rusa y no sé cuánto”.

Foto: Alessandro Maradei

Bonilla se guarda de yapa la historia más insólita que le contó: “Parece que en un circo que se armaba en la rambla había tenido familia un tigre de Bengala: una vez el domador vino al boliche con un animal y le rasguñó el hombro a un pizzero y cuando llegó a la casa tuvo problema con la mujer porque no le creía. Hace una semana Tato me trajo la foto del tigre...”.

El ancho de la vereda, cierto retiro, seguramente contribuya al clima autónomo, de algún modo sedado, en contraste con la calle, del bar actual. “Tenemos un equipazo de gente muy joven: Ezequiel Vera, Hernán Mozo y Bruno de la Oca son los cocineros. Yo no quería tener pretensiones a la hora de hacer la carta. Teníamos una idea, pero tratamos de que la gente que trabaja con nosotros se involucre. O sea, que su identidad se vea reflejada. Por momentos pensaba que si lográbamos hacer un muy buen plan de comida, con eso iba a alcanzar. Y después te das cuenta de que las sillas son importantes, que la música es importante, que quien te recibe es importante. De hecho, hay una cantidad de gente que entra al lugar buscando el boliche que fue y tenemos que ver de qué forma comunicarle lo que somos ahora. Que también está bueno, pero es diferente”.

Foto: Alessandro Maradei

Encurtidos de coliflor escoltan una focaccia con el cubierto. La papa rosti –rallada, emulsionada con manteca y condimentada– llega en un consomé de hongos, montada sobre un gel de lima y lleva encima hongos shiitake. No hay que esperar del chorizo al vino blanco con puré, que está hecho a baja temperatura y se presenta cortado como una papa hasselback, la textura habitual. Hay platos que ahúman, pasan por la plancha y terminan en el horno, o que empiezan en horno convencional y terminan gratinados en el de barro.

“Es una carta que trata de recuperar lo que nos gusta comer a todos, calculo, y hacer una guiñada. Las entradas las recontra pensamos: los buñuelos son muy ricos, porque son de pasta choux, entonces, eso que tendemos a relacionar con algo pesado queda como una nubecita”, observa orgulloso. “Queremos hacer matambre a la leche, es decir, parecen cosas sencillas, pero cuando hacés platos que están muy arraigados, te metés de una en la comparación. La idea era tener una nomenclatura clara”, apunta. “Después está la rosca que es el laboratorio, donde hablamos de cómo se cruzan sabores, la salsa y los aceites y no sé qué. Tuvimos un especial de queso de cerdo con pistachos, hacemos butifarra, hicimos encurtidos de hongos enokis y los usamos para una pasta con manteca de hongos”, cuenta.

Foto: Alessandro Maradei

Entre Rocha y Montevideo

“La gastronomía tiene algo de amor-odio. Hay que estar medio loco para estar acá”, dice Bonilla, que hace 30 años tiene una panadería familiar, Asencio, en el Prado, pero que también se dedica al reciclaje de casas antiguas. A su compañera, Andrea Álvarez, la describe como el alma máter de cada emprendimiento. “Hay un pegue que está relacionado con la adrenalina que genera el servicio y esa satisfacción medio efímera”, avanza él, analizando qué es lo que engancha, por qué viniendo de distintos sitios convergen en la cocina y la hospitalidad.

Antes de Palermo nació, como una coincidencia, la oportunidad de montar un primer Amar en Punta del Diablo. Bonilla acostumbra desde niño a acampar en Santa Teresa, vecino del balneario. Hacia 2010 tuvieron una casa de empanadas artesanales en Punta del Diablo y, por una serie de “necesidades alineadas”, una casa que estaban reciclando en Montevideo y una propietaria que buscaba permutar en el balneario rochense, terminaron por ubicarlos en un terreno privilegiado en la zona de la playa del Rivero.

Foto: Alessandro Maradei

De lo que remueve durante sus tareas de arquitecto, Bonilla suele acumular aberturas, madera antigua y hierro, tirantes de pinotea y mayólicas antiguas. Ese tipo de elementos fueron dando carácter al local, en el que pensaban contar con socios que por diferentes motivos tuvieron que bajarse del proyecto, y forzosamente fue mutando. Con la temporada en gateras, la primera solución que se les ocurrió fue poner un mostrador de panadería, así que compraron packaging descartable. “Pero la realidad fue que el lugar era muy ventoso porque era abierto, se volaban las bandejas, tomabas la mitad del refresco y se volcaba el vaso. O sea, era muy caótico”, explica. Sobre la marcha, se reconvirtieron. “Fue una locura de 13 días, porque tenemos patente el día que nos hicimos restaurante entre 2016 y 2017. Fuimos corriendo al Chuy a comprar platos, vasos de vidrio, cubiertos, a poner más fuego, a imprimir una carta. El parador devino en restaurante y café”.

Foto: Alessandro Maradei

Dame fuego, dame salsa

A poco de que el primer Amar cumpla diez años, se embarcaron en este nuevo, cuando Andrea, que es de Palermo, dio con el cartel de alquiler. Las reformas consistieron en retirar el cielorraso de metal desplegado, “que era lo que antes del yeso se usaba, como una falsa plancha, o sea, se extendía un alambrado como de gallinero y se revocaba eso”, explica el nuevo arrendatario, que decidió intervenir lo menos posible, dejar las paredes y los pisos originales, no hacer una instalación eléctrica embutida, conservar (mejorados, patinados) las guardas de azulejos marrones. Sí trasladaron la barra –la orientación anterior se lee en la diagonal que dibuja el salón–, y la categorizaron con los azulejos azules que retiraron del revestimiento del viejo horno a leña, “que era el corazón del bar”. Siguen teniendo un horno, pero es otro, “más chico, con otra eficiencia y otras posibilidades”, dice la dupla al frente de Amar. “Seguimos cocinando con brasa, igual que en Punta del Diablo. Eso siempre fue el espíritu del lugar”.

El menú ejecutivo funciona de martes a jueves, porque el viernes siempre hay hamburguesas; cuesta $ 580, incluye limonada, postre o café y un principal que puede ser, por ejemplo, spaghetti con albóndigas y pomodoro o costilla de cerdo, papa, huevo frito, morrones encurtidos, cebolla.

Foto: Alessandro Maradei

Bonilla ya lee una evolución. “Nos hemos focalizado en platos tradicionales, algo difícil. Cuando te animás a hacer una milanesa con puré, te animás a esa comparación que está en la memoria colectiva. Nunca tenemos esa soberbia de querer hacerla mejor que tu mamá, pero sí ponerle muy buen producto y ser cuidadosos con la técnica; la gente valora una milanesa con puré, tan simple y tan sofisticado como eso”.

De noche, y los fines de semana durante todo el día, sacan pizzas de fermento lento y parrilla. El servicio de cafetería es con pan casero, tienen café de especialidad de Forajida, y por estos días hay 2x1 de vermú de 16.30 a 17.30 y, aunque no figura en la carta, se sirve con focaccia, encurtidos y aceitunas marinadas.

Proponen, sobre todo para llevar, un sándwich de berenjena rebozada en ciabatta, con ricota cítrica, tomates confitados y albahaca; otro de pollo en pan brioche con huevo duro, tomate, lechuga, mayonesa y queso, y un chorizo al pan con mayo de chimi. Todos salen con fritas a $ 480 aproximadamente.

Foto: Alessandro Maradei

Los postres surgen del gusto personal de la pareja y se mueven en un repertorio seguro: “Tratamos de ofrecer el flan convencional que hace la abuela, crême brulée, budín de pan, arroz con leche, que le agregamos merengue. También tenemos una tarta de pistachos y frutos rojos, flan de dulce de leche acompañado con crema doble, brownie y crumble de manzana, que sacamos caliente con helado”, comenta Álvarez, que además se encarga de la elaboración.

Para atender como se debe, los dos Amar cierran en Montevideo el 24 de diciembre con la intención de reabrir en marzo. Bonilla vuelve sobre la hospitalidad: “Estamos todo el tiempo pensando para que los sabores se crucen en un plato y lo demás no se traslade mucho al cliente. Como esos lugares donde te sentiste bien y en realidad no sabés mucho por qué”.