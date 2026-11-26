Este jueves ocho establecimientos seleccionados abrirán sus puertas con propuestas culturales gratuitas y propuestas gastronómicas para celebrar el patrimonio, la historia y la identidad de la ciudad.

Hace un año, el Municipio B lanzaba un llamado a postulaciones para luego conformar una Mesa de Cafés y Bares Notables, integrada por representantes de esa jurisdicción, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Turismo, la División Turismo de la Intendencia de Montevideo, Cambadu y la Prosecretaría de la Intendencia de Montevideo. De ese modo, se definieron ocho establecimientos montevideanos que, además de recibir una placa que reconoce su valor patrimonial, la actividad cultural que llevan adelante y el aporte turístico a la vida del barrio, conforman un circuito.

Este jueves, de 18.00 a 1.00, el Municipio B invita a vecinos y visitantes a participar en la primera Noche de los Cafés y Bares Notables, que propone recorrer algunos de los espacios más representativos de la historia y la vida social de la ciudad.

Bar Paysandú. Foto: Julieta Estefanell Pradás, difusión

Los locales distinguidos ofrecerán una programación especial y de modo escalonado, para permitir a los clientes pasar por cada uno de ellos a lo largo de la velada. La iniciativa busca reconocer, proteger y proyectar estos establecimientos, fortalecer su vínculo con la comunidad y promover su valor cultural y turístico. El proyecto es que esta actividad se consolide y se repita anualmente el último jueves de noviembre.

Los ocho establecimientos que integran esta primera edición son Bar Andorra, Bar Facal, Bar Marbella, Bar Paysandú, Café Brasilero, Escaramuza, Montevideo al Sur y Santa Catalina Bar y Café.

En el Café Brasilero, donde romperán el hielo Rossana Taddei y El Gavilán a las 19.00, la cocina va a estar abierta hasta las 22.00, mientras que en la calle, que se cerrará para la ocasión, se instalará la parrilla de Josefina y funcionará la barra del café junto a la destilería Capicúa.

Bar Montevideo al Sur. Foto: Andres Silvieira, asjfotografia@, difusión

Si se sigue la grilla en orden, lo correcto será, siguiendo en Ciudad Vieja, dirigirse al Santa a las 19.30 para disfrutar de Trío de Tango, pasar a las 20.00 por el Paysandú para asistir al show de La Banda de Los Lunes y, una hora más tarde, enfilar hacia Montevideo al Sur, donde estará Trío Candombero.

También a las 21.00, pero en el Facal, actuarán Fribo, Diego Pez & los Pernoctantes y habrá demostraciones de tango danza. El dueño del local, Federico Celsi, contó que van a estar vendiendo chorizo al pan con cerveza y otros tentempiés solamente por esa noche, “para que la gente pueda ver la actividad más distendida”.

En el Andorra, a las 21.30 se presentará Garo y en el Marbella a las 22.00 estarán los Ocho de Momo.

Bar Santa Catalina. Foto: Difusión

Ya en la zona de Parque Rodó, quienes se acerquen a Escaramuza podrán ver a Gonzalo Denis (Franny Glass) a las 23.00 y, de paso, probar algunas de las tapas que luego quedarán incorporadas al menú de las noches de verano, que arranca el miércoles siguiente. A saber: empanadas de camarón, miniaturas de corvina con mayonesa de limón, chauchas fritas con salsa barbacoa, croquetas de kale y parmesano, choclo dulce con manteca de miso, y diferentes tipos de pinchos (langostinos, cerdo pibil, entrecote), debidamente regados con vesper soda, Garibaldi, sour de coco o vermú de la casa.

Homenajes a arquitectos y recorrida nocturna

El viernes a las 18.00 en la sala Delmira Agustini del teatro Solís, la Sociedad de Arquitectos del Uruguay propondrá una jornada para poner en valor la historia de la arquitectura nacional, con la entrega de reconocimientos a la trayectoria a profesionales que cumplen 25 y 50 años de egreso. La actividad coincide con el Día del Arquitecto, fecha que se toma como puntapié para reflexionar sobre el papel de la arquitectura en la construcción de ciudades, espacios y vida cotidiana.

La celebración también propone tomar como referencia la figura de Tomás Toribio, el primer arquitecto con formación académica que desarrolló su actividad en el país. Como parte de las actividades, se realizará una nueva edición de la Noche de las Linternas, una propuesta que invita a acercarse a esta disciplina desde otra perspectiva.

El cronograma previsto comienza en el hall del Solís con un recibimiento con saxo y piano. Una vez finalizada la ceremonia, que incluye la presentación de un libro, se invitará a sumarse a las 21.00 a un recorrido que saldrá desde la explanada del teatro y terminará en la casa de Tomás Toribio.

Estética almodovariana en la FADU

“El cine de Pedro Almodóvar en sus escenografías: mobiliario y objetos de diseño” se titula la conferencia abierta que la española Gloria Camarero brindará este viernes a las 18.00 en la sala del Consejo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República.

La presencia de piezas icónicas y una colorimetría muy identificable es una constante en el cine del malagueño, quien cuida cada elemento que entra en cuadro, atribuyéndoles significado en la acción. La mayoría son de su propiedad y por eso repiten película, apunta la experta. Es una realidad que constata cuánto de autobiográfico tiene su cinematografía y se ha mantenido desde los inicios, aunque el modelo escenográfico haya cambiado considerablemente. Durante la charla se analizarán fragmentos de Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), entre otros ejemplos, y se cerrará con las últimas realizaciones del director, como La voz humana (2020), Madres paralelas (2021) y Amarga Navidad (2026).