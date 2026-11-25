“Hay momentos en la historia en que la arquitectura deja de ser únicamente una disciplina proyectual para convertirse en una forma de organizar la vida colectiva. Son circunstancias excepcionales en las que el proyecto arquitectónico, la construcción material, la organización social y el compromiso de una comunidad convergen en un mismo desafío transformador”, apunta el decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Marcelo Danza, en el prólogo de Comunidades. La arquitectura del Centro Cooperativista Uruguayo, 1965-1975, que no en balde titula “Épica de la vivienda colectiva” y en el que destaca la calidad de las construcciones y las lógicas de convivencia y de transformación social. Para comprender cabalmente este calificativo conviene acercarse este miércoles a las 18.00 a la sede del Centro Cooperativista Uruguayo (CCU, Eduardo Víctor Haedo 2252), donde será presentado el volumen editado por la arquitecta Mary Méndez, promotora de la iniciativa, que incluye, además de abundante material de archivo, textos de Lucía Anzalone, Andrés Cabrera, Pablo Canén, Paula Durán, Álvaro Marques y Lucía Martinotti.

El presidente del CCU, Horacio Pérez Zamora, explicó a la diaria el contexto en el que se gestó este libro sobre la primera etapa del sector vivienda, producto de un convenio del CCU con la Universidad de la República, en el que trabajaron en conjunto el Centro de Vivienda y del Departamento de Historia de la Arquitectura y el Departamento de Documentación e Información del Instituto de Historia de la FADU.

Planta general del proyecto inicial para el conjunto de la cooperativa Éxodo de Artigas 3, San Javier, Río Negro, año 1971. Foto: Archivo CCU

La publicación, que supera las 500 páginas y se concretó con el apoyo del Instituto Nacional de Cooperativismo y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, tiene un tiraje de 400 ejemplares, que podrán adquirirse en la sede del CCU, pero además quedará disponible en línea. El trabajo da cuenta de la autogestión y la ayuda mutua, al tiempo que divulga el importante archivo gráfico que la institución conserva y presenta un catálogo razonado de los conjuntos proyectados durante su primera década. Los casos se estudian a partir de los proyectos originales y las obras construidas e incorporan una selección de documentos históricos, nuevas axonometrías (sistema de representación gráfica) y diagramas que permiten reconocer sus características morfológicas y cuantificar aspectos significativos de los espacios comunes.

Pérez Zamora aclaró que si bien el CCU “se funda en 1961, a partir de 1965 se crea el sector vivienda, que ha sido el instituto pionero donde se generaron las primeras cooperativas y grandes hitos del cooperativismo de vivienda. Entonces, es bastante importante y siempre fue muy solicitada la información para investigadores y para técnicos tanto dentro del país como fuera”. Sin embargo, el archivo del CCU, como en muchas organizaciones, aguardaba hasta ser puesto en valor. Fue a raíz del citado convenio que se retomó la tarea de digitalizar y hacer un inventario de planos (se relevaron cerca de 6.000 y se escanearon más de 2.000), un millar de imágenes y otros materiales de la primera época. De esa sistematización gráfica deriva este proyecto de divulgación. La presentación de hoy es una de las actividades que se desarrollan en el marco del 65° aniversario de la institución.

Uno de los espacios comunes, destinado a comercio de comestibles, en el conjunto de la cooperativa Municipales 1, Paysandú, año 1969. Foto: Archivo CCU

Tres artículos ofrecen perspectivas complementarias para interpretar esta producción. La mirada histórica plasmada finalmente en el libro quedó a cargo de Méndez, en tanto que Anzalone aborda el corte tecnológico que implicó aquel trabajo. Allí puede leerse: “El surgimiento del cooperativismo de vivienda por ayuda mutua en Uruguay, a partir de la aprobación de la Ley Nacional de Vivienda en 1968, supuso no solo la creación de un sistema innovador de acceso a la vivienda a nivel nacional para amplios sectores de la población, sino también la consolidación de un sistema tecnológico integral en el que se articularon de manera inédita dimensiones organizativas, constructivas, económicas y sociales [...] Para su comprensión es necesario entender el cooperativismo de vivienda uruguayo como un sistema tecnológico que articula una matriz institucional, jurídica y organizativa con dos regímenes diferenciados de producción: ayuda mutua y ahorro previo”. Cabrera, por su parte, se refiere a la dimensión proyectual.

Como adelanta Pérez Zamora, el libro incluye, con un formato de fichas, un inventario de planos y fotografías de las primeras cooperativas. A lo anterior se suman entrevistas, realizadas por Canén, a nueve profesionales del período fundacional: Jack Couriel, Isidoro Singer, Rafael Lorente, Thomas Sprechmann y Leonardo Pessina, entre otros.

Vista del área central del conjunto para la cooperativa Covimt 1, Montevideo, año 1969. Foto: Archivo CCU

Tanto en las páginas que abren como al final aparece una selección de fotografías que ahondan en el día a día de esos conjuntos habitacionales, como señala el presidente del CCU: “El trabajo colectivo, las inauguraciones, siempre esta cuestión de la comunidad, que es un poco el eje de la publicación”.