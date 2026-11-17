La Cámara Uruguaya de Desarrolladores de Videojuegos invita a participar en la 10ª edición de LevelUy y en el Concurso Nacional de Videojuegos que se realizará este fin de semana, el 20 y 21 de noviembre, en el Complejo Cultural Antel, en la Torre de las Telecomunicaciones. Con una cifra superior a los 500 inscriptos en el registro general, una asistencia de al menos 80 personas a los talleres y una exposición que pone en diálogo 30 stands de empresas independientes y proyectos de estudiantes, el evento –que es gratuito y abierto a todo público, con el fin de acercarlo a lo que está sucediendo en el sector– se propone potenciar los videojuegos en la región al garantizar el intercambio de conocimiento innovador, la puesta a punto, las conexiones estratégicas y el reconocimiento del talento emergente.

A la singularidad de tener más de 35 empresas concentradas en un territorio compacto Uruguay agrega su ubicación geográfica ventajosa y una infraestructura tecnológica sólida. LevelUy capitaliza ese ambiente para, más allá de las crisis, generar oportunidades de negocio tangibles. Lo refuerza anualmente por medio de una robusta agenda de charlas magistrales y talleres prácticos impartidos por quienes están redefiniendo el futuro del gaming. El abanico incluye nuevas formas de narrar, el uso de inteligencia artificial, propuestas que ponen en el centro las emociones o que exploran las posibilidades de los videojuegos como herramientas educativas.

Con ese horizonte, el cronograma comienza el viernes con workshops con referentes de la industria (actividad paga con inscripción) y mesas redondas (acceso gratuito con inscripción), y continúa el sábado de 10.00 a 19.00 con un ciclo de charlas, exposición de videojuegos y networking.

Entre quienes vendrán se destaca Hjalte Tagmose, un experto danés con más de una década de experiencia en programación, diseño de juegos y arte. Como la mitad de Bird Gang Games, hace juegos divertidos (goofy) con personajes memorables y una vibra caótica y acogedora (chaotic cozy). Desde los campos de maíz de Normal, Illinois, lo acompaña su socio Daniel Schumacher, un diseñador indie que participa frecuentemente en game jams, hace playtesting y lanza juegos rápidamente al mercado (shipping). Sus trabajos incluyen Omelet You Cook, Big Dig y Oddland (juego de mesa).

Del mundo hispanohablante, la prolífica game designer y artista 2D argentina Mercedes Grazzini contará un recorrido que incluye las bellas artes, la música, la animación y el cómic, hasta que encontró su lugar en las artes interactivas. Desde 2014 publicó más de 70 juegos cortos, trabajó en varios estudios, fue docente, cofundadora de la Cooperativa Matajuegos y actualmente trabaja como productora creativa en Storyteller, que dirige junto con Daniel Benmergui. Aparte, trabaja en @pressovernews desde sus inicios (como redactora y coconductora de dos pódcasts).

También será de la partida el español Gonzalo Guirao, quien aportará a esta edición de LevelUy una charla sobre las habilidades necesarias para desarrollar y vender videojuegos en el contexto de la inteligencia artificial: se presentará en Montevideo y en Maldonado con un taller práctico dirigido a estudios que necesitan presentar sus proyectos ante editores y socios internacionales, y con su intervención en una mesa redonda sobre propiedad intelectual, licencias y desarrollo transmedia.

Su perfil, adelantan, combina tres recorridos que rara vez coinciden en una misma persona: la dirección de un estudio de desarrollo, el trabajo en una compañía de entretenimiento y licencias con presencia internacional y una formación en sociología y psicología aplicada al estudio del talento profesional.

De España dirá presente también Iván Fernández Lobo, en el entendido de que “el videojuego está empezando a romper la urna de cristal en la que ha crecido, protegiéndole del exterior, pero también evitando que trascendiera más allá del ocio. El primer efecto de ese desbordamiento es una inminente transformación de los formatos culturales y audiovisuales, como los espectáculos o la televisión, pero poco a poco veremos cómo influye en otras realidades, especialmente en el campo de la educación, la creación, la comunicación y el activismo de cualquier índole”.

El brasileño Lucas Pessoa integra el equipo de Scouts y Relaciones con desarrolladores en Raw Fury, donde se dedica a descubrir títulos prometedores y a fortalecer los vínculos con desarrolladores en toda América Latina. En su exposición dará cuenta de su experiencia apoyando a profesionales de diversas regiones para llevar sus proyectos al mercado.

Del mercado local será parte de la grilla Álvaro Riet, quien comenzó en cine y publicidad, fue docente y trabaja como sound designer desde hace 20 años y está detrás de 20 títulos para mobile, PC, Plan Ceibal y Apple Arcade, además de haber colaborado en todos los juegos publicados de Pomelo Games, entre ellos la exitosa serie Outlanders. Por otro lado, desarrolla escuchas activas de vinilo y ha formado varios proyectos musicales y lanzado álbumes con Oiga y Cuadro Negro.

Premio y reconocimientos

Desde 2005 el Concurso Nacional de Videojuegos sirvió de trampolín para proyectos exitosos como Ironhide Game Studio y Pomelo Games. Los ganadores reciben premios en efectivo, viajes a eventos internacionales y reconocimientos que impulsarán sus carreras en la industria gaming.

Al mismo tiempo, quedó instalado el Premio Sofía, una distinción diseñada por la Embajada de Francia y la Cámara de Videojuegos de Uruguay para respaldar el talento femenino en la industria. La permanencia de este reconocimiento se fundamenta en un dato significativo: aunque las mujeres representan casi el 50% de la comunidad de jugadoras, su presencia en posiciones de toma de decisiones y liderazgo sigue siendo menor.

Esta vez recibirá el Premio Sofía una guionista y diseñadora narrativa con experiencia en la industria de los videojuegos y el cine: Camila Bentancur. Fundadora de Illusions Media, una empresa que combina innovación y compromiso social, tiene más de seis años de trayectoria como narrative designer en Uncanyon (Graceful Decay y Annapurna Interactive), Untold Secrets (Onyx Games), Poison Noir (Team Brunomir) y The End is Nahual (Third World Productions).

Egresada de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad de la República, Bentancur obtuvo una beca Fulbright para cursar una maestría en Estados Unidos y actualmente es docente encargada del Área de Videojuegos en la Universidad Tecnológica. Además de ser seleccionada con sus proyectos en Ícaro, en Guatemala; Fantastika y Rocaberti, en España; +MALA y Mercado entre Fronteras, en Brasil; y ECM+Lab y Mafici, en Argentina, recibió los premios New York New Stories, Aquila Entertainment, Artis, Recam Awards, Punctum Sales y Arca Conecta, entre otros.

Para graficar el peso del premio en su currículum, Bentancur se refirió a sus orígenes en Malvín Norte: “Como lesbiana de un contexto de bajos recursos, y estar viviendo en el interior, en Lavalleja, implica lidiar por momentos con la falta de representación o de oportunidades. Estas limitaciones desde una edad temprana son un ataque directo a la ambición, a la capacidad de proyectarse a largo plazo en la industria. Y siento que premios como estos son un recordatorio de que nuestras experiencias son igual de relevantes que otras tantas que ya están instauradas en los videojuegos, el cine y la literatura. El Premio Sofía democratiza las voces que históricamente han sido silenciadas, y en ese sentido, me llena de orgullo y emoción poder ser parte de todo esto”.

Campaña contra la violencia digital

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por su sigla en inglés) anunció el lanzamiento de “La violencia digital es violencia real”, una campaña audiovisual contra la violencia de género y generaciones facilitada por la tecnología. Esta acción de sensibilización es una iniciativa de la Embajada de Francia en Uruguay y UNFPA en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres, Ministerio de Desarrollo Social), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Plataforma Infancias y Adolescencias (PIAS). Será presentada el martes 24 de noviembre, de 9.30 a 11.30, en la sala E de Espacio Colabora (Arenal Grande entre Mercedes y Uruguay), en el contexto de los 16 días de activismo contra la violencia de género. Para participar hay que registrarse en https://forms.gle/L9cbKPaYe1ZLBbzj6.

Cómic e IA en el CCE

“Cómic, activismo y resistencia en tiempos de IA” es el nombre de la charla que brindará este martes, 17 de noviembre, a las 19.00 la española Carla Berrocal en el Centro Cultural de España (CCE, Rincón 629) en el marco de la muestra Ilustrando feminismos. La entrada es libre hasta agotar aforo.

Berrocal (1983), quien se formó en ilustración y diseño gráfico en Madrid, publicó su primer cómic en 2004. Desde 2017 colabora en el periódico del Ayuntamiento de Madrid M21 Magazine, donde publica cómics con un marcado carácter periodístico y de investigación. En 2019 obtuvo la beca de la Real Academia de España en Roma para desarrollar un proyecto de cómic inspirado en la vida de Concha Piquer, que fue publicado por el sello Reservoir Books en 2021. En 2024 la misma editorial publicó La tierra yerma, una epopeya feminista con toques fantásticos ambientada en Salamanca, que fue nominada a mejor obra nacional en los Salones de Cómic de Zaragoza y Barcelona. Por otra parte, los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura dieron a conocer en 2025 su cómic La puerta de la memoria, un fanzine que relata la historia de esos archivos desde una óptica artística.

Para Berrocal dibujar a mano se convirtió en un acto de resistencia frente a un modelo que prioriza el consumo rápido sobre la función y la belleza. A través de su experiencia personal, la artista promete anécdotas jugosas sobre el cómic como herramienta de activismo, así como del oficio y sus precariedades.

Reparen, reutilicen

Alerta contra la obsolescencia programada: este sábado 21 de noviembre, de 10.00 a 14.00, en Cinemateca (Bartolomé Mitre 1236, Patio de las Cañas de CAF) vuelve el Club de Reparadores. Será la última edición del año, de la mano de la Feria Latinoamericana.

El rango de lo que reparan es amplio: abarca costura y arreglos de ropa, libros, bazar y juguetes, máquinas de coser, electrodomésticos pequeños y aparatos electrónicos. Animan a llevar todo lo que quedó guardado, arrumbado, roto o esperando una segunda oportunidad, para proponerse repararlo en equipo.