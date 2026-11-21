El primer evento de este tipo incluye plaza de comida, demostraciones, mercado y música en vivo de Patuco López y El Zucará.

A pesar del recorrido que en los últimos diez años hicieron los festivales gastronómicos en la agenda de eventos al aire libre y los kilómetros de costa que tiene el país, los productos de mar no suelen tener protagonismo. Esto es parte de lo que intenta revertir el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por intermedio de su Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), en coproducción con la Unidad de Fomento Rural de la Intendencia de Montevideo, con la Expo Pesca. La primera edición se desarrollará este sábado en el parque Mauá, con entrada libre y el firme propósito de estimular el consumo de pescado.

Como explicaron desde la producción del evento, uno de los mayores desafíos para llegar a los 50 stands que nutrirán la plaza de comida y el área de mercado fue sondear y coordinar la oferta disponible en el sector, generar y sistematizar esta conexión entre la pesca artesanal y los establecimientos.

Con el foco marino, se intentará ampliar el horizonte de posibilidades del comensal, sacarlo del facilismo de reducir la elaboración al pescado frito o la empanada. Esta tarde, en esta zona de la rambla Sur, podrán encontrarse desde tacos de pescado hasta woks y buñuelos de algas.

Por otro lado, en el mercado de compras van a ver desde libros vinculados al tema hasta indumentaria inspirada en el mar, joyería, conservas, juegos y artesanías.

Habrá stands institucionales del sector, dos escenarios, uno de cocina en vivo y otro para los espectáculos de música y las charlas, presentadas por la comunicadora Inés Pereyra Rivero, quien lleva adelante proyectos que apuntan a la conservación marina.

En una programación que incluye actividades para niños, como reciclaje en papel y juegos de mesa, shows musicales de Patuco López y El Zucará, se destacan las demostraciones y abordajes con foco en el producto. Por ejemplo, a las 17.45 Mariam Gevorgyan (Armenia) preparará pescado con pan lavash, a las 18.15 Laura Raggio se referirá a los beneficios del consumo de pescado, a las 18.30 el chef Jo Chil-nyeon (Corea) presentará un plato de chungmu gimbap (arroz enrollado en algas, acompañado de calamar y pastel de pescado). A las 19.30 Leonardo Castillo (Samaras) cocinará frente al público presente una paella; a las 20:00 Carina Galli, Yamila Perdomo, Joaquín Fernández y Natalia Regalado hablarán de “Mitos y verdades del consumo de pescado”; a las 20.45 las pescadoras artesanales Daysi Bustos y Alicia Repetto harán un fileteado en vivo, y a las 21.00 José Pedro Dragonetti compartirá consejos para reconocer la frescura del pescado.

Pesca y acuicultura hacia 2040

Lo anterior cobra sentido al celebrarse el 21 de noviembre el Día Mundial de la Pesca, que se estableció en 1997 tras un encuentro en Nueva Delhi, India, con pescadores artesanales y representantes de 32 países.

Ya que el objetivo de la Expo Pesca es el aumento del consumo de pescado uruguayo, estos días habrá un 20% de descuento y promociones sobre el precio habitual en diferentes cadenas de supermercados y puntos de venta, entre ellos el Mercado Agrícola.

Presentación de Expo Pesca, el 20 de noviembre, en el edificio anexo de la Torre Ejecutiva. Foto: Martin Hernández Müller

Pero el trabajo que está detrás de estas iniciativas, que incluyen la elaboración de un recetario, es más ambicioso y apunta a incidir en las políticas públicas y en asumir responsabilidades compartidas, generando acuerdos y modificando la agenda a largo plazo. Se trata del plan estratégico 2040, lanzado el viernes en la Torre Ejecutiva. “Uruguay tiene en su mar, sus ríos y sus lagunas una riqueza productiva, social y ambiental que todavía no hemos logrado desarrollar en toda su dimensión. La pesca y la acuicultura poseen un enorme potencial para generar trabajo, producir alimentos, fortalecer la industria nacional y contribuir a nuestra soberanía. Sin embargo, décadas de dificultades estructurales y pérdida de capacidades han limitado su desarrollo, planteándonos hoy la responsabilidad de impulsar un proceso de reconstrucción que permita fortalecer la actividad y proyectar su futuro”, fundamenta el documento presentado el viernes.

El plan se apoya en distintos ejes: el impulso a la cadena de valor pesquera, la sostenibilidad y gestión pesquera, investigación y conocimiento aplicado, trabajo y vida digna, desarrollo y valorización de la pesca artesanal, institucionalidad y participación, así como ejes transversales que implican género, juventudes, cultura, comunicación, identidad y comunidades pesqueras.

La apuesta es a una estrategia sostenida e integral, que permita “ordenar prioridades, recuperar capacidades productivas, fortalecer la investigación científica, modernizar la infraestructura y generar condiciones para nuevas inversiones. Aspiramos a una pesca capaz de producir más, incorporar valor y conocimiento, generar empleo de calidad y distribuir de manera más justa la riqueza que produce, reconociendo los derechos de quienes trabajan y el papel fundamental de las comunidades pesqueras”.

Expo Pesca. Sábado de 17.00 a 22.00 en el Dique Mauá (rambla Sur y Convención).

Pan dulce benéfico

Por octavo año, el Centro de Panaderos del Uruguay (CIPU) realizará el taller de elaboración de pan dulce con los pacientes de la Fundación Pérez Scremini. En la jornada del 30 de noviembre se amasarán, rellenarán y decorarán los primeros de la edición 2026 de Un Pan Dulce de Esperanza. El taller, que marca el inicio de la campaña, se realizará a las 11.00 en la sede del CIPU (Fernández Crespo 2138).

Las panaderías adheridas identifican sus productos con el sticker. Cada unidad vendida suma $ 25 para la fundación. Lo recaudado se destinará a tratamientos, equipamiento y mejoras en la atención de niños y adolescentes con cáncer. La campaña viene creciendo y recauda cifras cada vez más altas. La última edición sumó $ 600.000.