Impronta toscana, quesos y vinos en la Semana de la Cocina Italiana en el mundo

La 11ª Semana de la Cocina Italiana en el Mundo comienza el lunes y se extiende hasta fin de mes. Este año, el evento declarado de interés turístico contará con la participación del chef italiano Paolo Gori y la adhesión de más de 20 locales gastronómicos, que ofrecerán propuestas inspiradas en sabores tradicionales.

Esta es la primera edición desde que en diciembre de 2025 Naciones Unidas reconoció a la cocina italiana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Por eso, desde el 16 hasta el 29 de noviembre, el énfasis estará puesto en “territorios y productos de excelencia”. A impulsos del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Cooperación Internacional de Italia, el evento es organizado por la Embajada de Italia en Montevideo y el Istituto Italiano di Cultura, en colaboración con la Agencia Italiana de Comercio Exterior, ICE y la Accademia Italiana della Cucina.

El visitante, Paolo Gori, es sommelier de vinos y aceite, experto en quesos y, además, es copropietario de Trattoria Da Burde. Junto a su hermano Andrea, representa la cuarta generación al frente del establecimiento fundado en Florencia en 1901, que fue distinguido en el ranking Gambero Rosso de las mejores trattorias italianas y por el premio Bib Gourmand de la Guía Michelin, que reconoce a los locales que ofrecen una cocina de alta calidad a un precio asequible.

Referente de la cocina toscana, su propuesta se basa en recetas que transmiten el respeto por las técnicas tradicionales y la selección de ingredientes de calidad, con platos como el lampredotto y la pappa al pomodoro.

La agenda de Gori comenzará el lunes 16 a las 19.00, en el Istituto Italiano di Cultura (Paraguay 1177), donde hablará sobre “La leggenda della nascita della farinata, el fainá dall’Italia all’Uruguay: un solo impasto mille identità”, junto a Fabián Bermúdez, especialista en fainá de Molino Guido.

El martes 17 a las 10.00, brindará una masterclass en el Instituto Crandon, compartiendo con los estudiantes recetas típicas de la cocina toscana y algunas particularidades de sus materias primas, como el tartufo nero.

En tanto, el miércoles 18 a las 18.00, la residencia de la Embajada de Italia ofrecerá una recepción dedicada a los quesos uruguayos e italianos. Ese día la Accademia Italiana di Cucina entregará a Sergio Puglia un reconocimiento a su trabajo por la gastronomía italiana. También se presentará el libro La Casa Towers, residencia de la diplomacia italiana en Montevideo desde 1926, dedicado al valor histórico y artístico del inmueble que cumple un siglo como residencia de la representación italiana.

El jueves 19 a las 20.30, se llevará a cabo la tradicional cena en el restaurante Arcadia del Radisson Montevideo. Gori presentará un menú junto con la chef residente, Giovanna Mederos, diseñado para esta Notte Magica: tras los aperitivos de Aperol Spritz y Campari, los antipasti serán provolone in carrozza variante de la clásica “tapa” veneciana, como primo, sopa de legumbres, pasta con salsa de estofado de ternera, luego milanesa alla fiorentina con anchoas y papas al horno, inspirada en la receta casera de la nonna, y servirán bizcochuelo calado de vermut con crema inglesa y crema al chocolate, una reinterpretación del postre típico de los Apeninos toscano-emilianos.

Por último, el viernes 20 a las 09.00, Gori brindará una masterclass para profesionales en el Centro de Industriales Panaderos del Uruguay sobre las últimas tendencias y la reutilización del pan en la cocina toscana.

Helado de tannat. Foto: S/d de autor, difusión

Helado de tannat

La heladería Nueva Roma desarrolló un sabor especial para el festival Tannat & Cordero, que celebró su primera edición el sábado pasado, con base en la cepa insignia. La elaboración de este helado a partir de mosto de uva tannat, macerado durante siete días, “da lugar a un perfil sensorial marcadamente frutal, con una intensa expresión varietal”, describen desde la empresa familiar. La presentación se completa con un variegato artesanal, elaborado a partir del mismo mosto, y un crumble de orujo de uva tannat deshidratado.

Tanta aceptación logró esta partida especial, que anunciaron que quedará incorporada al listado de sabores una vez que pase el Día de las Heladerías, programado para el miércoles 18.

Esquina de fiesta

Este sábado, el Fénix, para celebrar los diez años de Sayaga Beer, cierra la calle del bar. A partir de las 15.00, en Juan Carlos Gómez y Reconquista (acceso por Reconquista y Brecha) con entrada libre, llevan afuera húngaras, hamburguesas, fritas, juegos, premios, arte en vivo en la placita y música durante toda la jornada.

Primavera en las bodegas

Para descubrir el patrimonio vitivinícola, la gastronomía y la identidad local mediante actividades gastronómicas y culturales, la División Turismo de la Intendencia de Montevideo y las bodegas turísticas del departamento invitan a Primavera en las bodegas, siete fechas con entrada libre para conectar con la producción local.

Para cada instancia, los interesados pueden acercarse por sus propios medios, aunque habrá a disposición un ómnibus que saldrá desde la explanada de la Intendencia de Montevideo. La agenda abre los miércoles a las 12.00 previo a cada fecha.

El ciclo, que comenzó el 31 de octubre en Sacromonte, se desarrollará hasta diciembre. El 21 de noviembre, la cita será en plena ciudad, con la Feria del Vino y las Bodegas en plaza Zabala, con bodegas de la zona metropolitana, de Montevideo y Canelones.

Burbujas paso a paso

Para el viernes 20 de noviembre a las 20.00, en el Hilton Garden Inn Montevideo, se anuncia la Noche Burbujeante. El ticket permite probar más de 20 etiquetas, una cena de cinco pasos y llevarse una botella. El menú a cargo de María Vera comenzará con un dúo de gazpachos, espárragos, alcaucil ahumado y espuma de queso azul y seguirá con agnolotti de ricota casera, crema de vegetales y pomelo, solomillo, brócoli, miel y zanahoria (con opción vegetariana de tofu laqueado), lúcuma y tahin como prepostre y, finalmente, una versión de isla flotante. Para reservar, hay que comunicarse directamente con Daniel Arraspide al 099 168 030.

Vino en el shopping

La plaza de comidas de Plaza Italia Shopping albergará otra vez Spazio del Vino, con una agenda de actividades para la que hay que inscribirse.

Organizado por la tienda especializada La Sacristía, el evento combina una selección de bodegas y etiquetas de Argentina, Chile, España y Francia, además de estos establecimientos nacionales.

Fiesta en la UAM

La cuarta Expo Regional de Alimentos, en la nave C de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (Mercado Polivalente, UAM), se despide este sábado con un cierre musical junto a La Ventolera, tras una jornada de sabores que irá de 8:00 a 14:00.

Festival del chivito

Punta del Este celebra los 80 años del chivito con un festival dedicado al emblemático sándwich uruguayo el domingo de 12.30 a 18.30, en el estacionamiento de Punta Shopping (ingreso por bulevar Artigas). El acceso es gratuito, pero los organizadores, Carla Tchintian y Marcos Grolero, piden registrarse mediante la ticketera MiEntrada.com

Habrá más de 25 propuestas gastronómicas, música, teatro, actividades para niños, trivias, sorteos y una votación popular para elegir al mejor chivito del país.

El chivito fue creado por Antonio Carbonaro, quien en 1946 manejaba en el balneario el restaurante El Mejillón. El festival propone celebrar ese origen y mostrar cómo evolucionó, reuniendo establecimientos de todo el país, oferta que se complementará con cervezas artesanales. En el espacio se montará un Museo del Chivito, integrado por fotografías y objetos vinculados a la historia del plato.