La Intendencia de Montevideo anunció una serie de afectaciones en el tránsito ante la instalación de una zona de exclusión en el parque Batlle entre viernes y sábado.

La Intendencia de Montevideo (IM) informó de una serie de cambios y desvíos en el tránsito en ocasión de la final de la Copa Libertadores, que disputarán Estudiantes de la Plata y Palmeiras este sábado, en el estadio Centenario.

Según informó la comuna capitalina, producto de las medidas de seguridad dispuestas en la antesala del encuentro deportivo, se resolvió instalar una zona de exclusión a lo largo de Ricaldoni –en ambos sentidos– entre viernes y sábado. Simultáneamente, estará prohibido el paso en la senda sur de Avenida Italia, entre Ricaldoni y Centenario.

Según explicaron las autoridades del Ministerio del Interior (MI) en una conferencia de prensa celebrada este miércoles, está previsto que alrededor de 1.930 efectivos de diferentes dependencias de la Policía Nacional participen en el operativo.

También habrá puntos de encuentro para los seguidores de los equipos finalistas, desde los que serán acompañados por efectivos de las fuerzas de seguridad al estadio Centenario, aunque la IM indicó que “no afectarán la circulación del tránsito”. Según informaron desde el MI, la afición de Estudiantes de la Plata, que se reunirá en la zona del Club de Golf, irá por un “corredor seguro” que comprende Bulevar Artigas hasta la altura del Obelisco a los Constituyentes, donde tomarán Luis Morquio hasta el recinto. Por su parte, los hinchas de Palmeiras tendrán un lugar en el parque Roosevelt, en Canelones, y tomarán Avenida Italia hasta Ricaldoni.

Además, habrá cortes en varias calles, avenidas y cruces adyacentes, como en la intersección de Avenida Italia y General Las Heras. La calle Ramón Anador, mientras tanto, estará cortada a la altura de Luis Alberto de Herrera y General Las Heras; y esta última tendrá también cortes en los cruces con avenida Navarro, Ayacucho, Santiago Gadea y Manuel Quintela.

De la misma forma, no se permitirá el paso vehicular en Leonor Horticou, entre Brito del Pino y Soca; Brito del Pino, entre Soca y Ricaldoni; Alarcón, entre Feliciano Rodríguez y Ricaldoni; Rafael Pastoriza, entre las mismas calles; Cataluña, entre Navarro y Manuel Alonso, y Navarro, entre Talcahuano y Manuel Quintela. También en Vidal y Fuentes, entre Mac Eachen y Manuel Alonso, así como uno en el cruce de esta última y Atilio Narancio.

Igualmente, desde la IM informaron que, durante ese período, estará prohibido estacionar en la acera oeste de Luis Alberto de Herrera, entre José Mazzini y Comodoro Coe.

¿Cuáles son los desvíos de ómnibus para este sábado?

Además, el gobierno departamental fijó varios desvíos para los diferentes servicios de ómnibus del Sistema de Transporte Metropolitano que transitan por la zona, mientras esté vigente la zona de exclusión.

Es así que las unidades de las líneas 76, 192 y 316 –que tienen como destino Punta Carretas, Parque Rodó y Pocitos, respectivamente–, desviarán en Centenario y Brito Foresti, y seguido de ello, Avenida Italia hasta Avelino Miranda. Luego tomarán Bulevar Artigas, Rivera y Soca, para retornar a su ruta habitual. En dirección opuesta –con destino Cerro, Manga y Camino Maldonado, respectivamente–, tomarán las avenidas Brasil o Rivera, alternativamente, y de allí Bulevar Artigas, Avenida Italia y Centenario, a su ruta.

Desvíos de las líneas 76, 192 y 316. Fuente: @imtransito

Por su parte, las líneas 143 y 494 con destino en el Buceo doblarán en Avenida Italia y Las Heras, desde donde podrán retomar Ramón Anador a su ruta; y en el otro sentido –cuando el destino es Centro o Paso de la Arena/Ruta 1, respectivamente– harán el camino inverso.

Sin embargo, y en el caso de que el número de aficionados obligue a cortar Las Heras, habrá un desvío alternativo que irá por Magariños Cervantes entre Avenida Italia y Ramón Anador para los viajes de ida, y Washington Beltrán, Francisco Simón y Avenida Italia para los de vuelta.

Los ómnibus que cumplan con los recorridos de las líneas 185, 186, 191, 328 y 329 con destino en Pocitos o Punta Carretas desviarán por avenida Italia y doblarán en Luis Alberto de Herrera, hasta retomar su ruta habitual. En sentido opuesto, también tomarán Las Heras entre Ramón Anador y Avenida Italia, aunque, de no ser posible, también aplicará la ruta alternativa por Washington Beltrán, Francisco Simón y Avenida Italia.

Desvíos de las líneas 143, 185, 186, 191, 328, 329 y 494. Fuente: @imtransito

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