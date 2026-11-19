Se apunta a proveer herramientas para el correcto manejo de los insumos en el ámbito doméstico, reconocer habilitaciones y respetar la cadena de frío.

El miércoles el Instituto Nacional de Carnes (INAC), representado por el presidente, Gastón Scayola, y la gerenta general, Inés Invernizzi, presentó la campaña de información Consumo Seguro, que apunta a brindar herramientas y acompañamiento para que los consumidores aprendan cómo elegir y comprar carne, entre otros cuidados necesarios para garantizar su inocuidad. Es que, una vez adquirido el producto, también hay que tener en cuenta cómo transportarlo y manejarlo en casa al cocinar.

La iniciativa encontró motivación en “el alto consumo de carnes en el país, con hábitos muy arraigados”, por lo que los contenidos que se comparten “tienen un especial énfasis en la necesidad de informar mejor dónde se chequea la habilitación del comercio cuando se compran las carnes y productos cárnicos”.

A la vez, se destacan sugerencias para que incluso los compradores que tiene un fuerte nexo con este alimento puedan aprender algo nuevo “sobre cómo comer mejor las carnes y cuidar a su familia”.

En los últimos años el INAC se esforzó en “unificar el registro de carnicerías de todo el país, fijar un marco normativo único y flexible para que los puntos de venta habilitados se profesionalicen con actualizaciones estructurales y de equipamiento, se formen con cursos certificados, llegando a niveles de manejo profesional y calificado en carnes”, destacaron. “Todos los operadores que se encuentran en el sistema formal realizan las operaciones mediante un tracking comercial trazable”, sostiene.

Esta campaña constituye ahora un segundo escalón de incidencia: “Queremos transmitir y trabajar con quienes compran las carnes para que puedan reconocer esta profesionalización y manejo de inocuidad, sepan cómo comprar la carne, dónde comprarla y cómo pueden hacer para cuidar mejor a sus familias”, enfatizaron.

Tono didáctico

Consumo Seguro apunta a que las personas cuenten con recomendaciones técnicas avaladas por el INAC y así poder tomar decisiones informadas. Las recomendaciones van desde saber elegir la carne, los pasos para mantener la cadena de frío, cómo reconocer la carnicería que tiene el cartel de habilitación del INAC o cómo evitar la contaminación cruzada. La campaña utiliza el lema “Saber de carne es saber dónde comprarla y saber de carne es cuidarnos”.

De acuerdo con los últimos estudios de opinión pública realizados por el INAC, las familias uruguayas que consumen carnes está abiertas a incorporar buenas prácticas cuando cuentan con información clara y comprensible. Algunas de las dudas que persisten son cómo conservarla y refrigerarla, los tiempos de congelado, las condiciones de los productos envasados y los puntos de venta habilitados para la compra.

El mensaje central es que consumir carne de forma segura está en las manos de los usuarios. Las piezas de comunicación serán emitidas en televisión en todo el país, en radios, en la vía pública, con más de 190 soportes en los 19 departamentos, en 223 pantallas de supermercados y medios digitales.