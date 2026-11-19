El servicio comienza a operar este jueves y tendrá cinco frecuencias semanales. La empresa prevé invertir US$ 250.000 durante los primeros seis meses de operación para renovar la terminal fluvial de Carmelo.

Este jueves, Colonia Express retomará la conexión fluvial entre Carmelo y Buenos Aires, una línea que dejó de funcionar en 2019. Esto fue lo que anunció la empresa durante el lanzamiento de la ruta, en el que estuvieron el gerente de Colonia Express, Sebastián Planas, el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Pablo Genta, y el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, entre otras autoridades.

El servicio se realizará con el catamarán Carmelo Express, con capacidad para 125 pasajeros, y tendrá cinco frecuencias semanales, de jueves a lunes. Las salidas desde la Terminal Fluvial Colonia Express, en Puerto Madero, serán a las 9.00, mientras que el regreso desde Carmelo está previsto para las 17.30. El recorrido tendrá una duración aproximada de dos horas y media.

La iniciativa apunta a recuperar una conexión que Carmelo perdió el 30 de junio de 2019, cuando dejó de contar con una línea fluvial diaria con destino Buenos Aires. Según la empresa, la falta de un servicio regular alejó a la ciudad y sus alrededores de su principal mercado turístico, el argentino. Durante el lanzamiento, el gerente de Colonia Express manifestó su satisfacción por volver a contar con esta conexión histórica y destacó el potencial turístico de Carmelo: “Hay que desarrollarlo en conjunto con todas las autoridades”, señaló.

Planas también se refirió a la trayectoria de su familia en el sector del transporte fluvial: “En conjunto con otros socios empresarios de Uruguay, estamos desde hace 60 años en esta actividad. Fundamos la empresa que tuvo el primer barco, que operó del lado uruguayo del Río de la Plata, rompiendo el monopolio de la flota fluvial argentina”, recordó.

El grupo inversor también participó en el desarrollo de otros emprendimientos turísticos, como el complejo Tío Tom. Posteriormente, la familia impulsó Colonia Express y amplió su actividad hacia otros sectores, como bodegas, hoteles y transporte terrestre, a través de la empresa COT. Actualmente el grupo emplea en total a unas 1.000 personas.

En esa línea, Planas explicó que la estrategia de la empresa no se limita al transporte de pasajeros, sino que busca conectar los servicios de navegación con la oferta turística de cada destino. Desde su punto de vista, la nueva ruta será una herramienta para fortalecer la actividad de los operadores locales.

Además de la puesta en funcionamiento de la nueva ruta, Colonia Express prevé invertir 250.000 dólares durante los primeros seis meses de operación, para renovar la terminal fluvial de Carmelo. El proyecto, presentado ante la Administración Nacional de Puertos (ANP), contempla ampliar la superficie de la terminal de 232 a 486 metros cuadrados. Las obras incluirán dos dársenas para ómnibus, un nuevo sector de check in y mejoras en las áreas de Migraciones, Aduana y preembarque. También se prevé que la terminal pueda ser utilizada por distintos operadores.

En tanto, el presidente de la ANP, Pablo Genta, calificó esta conectividad de “un aporte fundamental al desarrollo turístico nacional y local”, ya que permitirá potenciar el turismo receptivo. Destacó el trabajo realizado por los funcionarios de la terminal portuaria de Carmelo para mantener sus instalaciones y adelantó que comenzarán nuevas obras para mejorar las condiciones de atención a los pasajeros. El objetivo, explicó, es que quienes deban realizar los trámites migratorios y aduaneros puedan hacerlo en un espacio “adecuado, confortable y que los aliente a seguir viniendo y visitándonos”.

El intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, destacó el significado que esta línea tiene para la ciudad. “Viene desde nuestro ADN, viene desde el fondo de nuestra historia”, afirmó. El jerarca subrayó la importancia de la articulación entre el sector público y el privado para generar oportunidades de desarrollo y empleo. Adelantó que la intendencia trabaja en distintas intervenciones para mejorar la infraestructura y los paseos turísticos de Carmelo, entre ellas obras en los accesos a la ciudad y proyectos para recuperar y poner en valor espacios públicos.

La embarcación de Carmelo Express partirá desde Puerto Madero y recorrerá la costa norte de Buenos Aires, frente a San Isidro, para luego adentrarse en el delta, entre islas y canales, con vistas a la isla Martín García, hasta llegar al río Uruguay y finalmente a Carmelo. Una de las características del catamarán es que permite permanecer en el exterior durante todo el viaje, lo que posibilitará a los pasajeros disfrutar del recorrido y del paisaje al aire libre. A bordo ofrece cafetería y freeshop, y los pasajeros podrán viajar con sus mascotas sin costo adicional.

En cuanto a las tarifas, la empresa informó que se ubicarán por debajo de los precios de la ruta a Colonia y que se podrán utilizar las promociones habituales de Colonia Express, entre ellas el outlet de pasajes, las cuponeras y otros descuentos. Además, informaron que parte de lo recaudado por la venta de pasajes con esta ruta será destinado a Unicef para apoyar su trabajo en favor de los derechos de niños y adolescentes.

Por otro lado, se venderán excursiones de un día para quienes quieran visitar Carmelo sin necesidad de alojarse. La propuesta incluirá alternativas económicas con una vianda para realizar un picnic junto al río hasta experiencias en bodegas boutique y paseos guiados por la ciudad.

Para quienes prefieran permanecer más tiempo, también habrá paquetes con alojamiento en establecimientos de distinta categoría. La oferta de bodegas se complementa con el turismo de río y naturaleza, que incluye las playas Seré y Zagarzazú, el muelle de yates Puerto Camacho y establecimientos hoteleros y rurales. Carmelo cuenta con atractivos patrimoniales, como el puente giratorio de 1912, señalado como el primero de su tipo en América del Sur, y la capilla San Roque, construida en 1869.