Proyectos de estudiantes de arte continúan haciendo hablar a las piedras

Se inaugura el jueves 12, en el Museo Nacional de Historia Natural, una muestra con piezas del acervo geológico nunca antes expuestas y experiencias interactivas.

Soñar piedras es una exposición de estudiantes de 4º año del Taller Delgado Iglesias de la Facultad de Artes, que podrá verse a partir de esta tarde, a las 18.00, en el Museo Nacional de Historia Natural (MNHN, Miguelete 1825) y hasta el 15 de noviembre.

A lo largo del curso, explica la docente Paula Delgado, se dedicaron a prestarle atención a las piedras, a los minerales, a la tierra, a la geología: “Comprender que vivimos en un mundo compartido con otras formas de existencia nos abrió puertas a dimensiones y tiempos que desconocíamos. Entendimos a las rocas como puentes milenarios desde el pasado y hacia el futuro, y, en clave de utopía, nos preguntamos: ¿qué mundo quisiéramos dejarles a las rocas? Las distintas propuestas presentadas en esta muestra trabajan con ilustración digital, instalación sonora, piezas cerámicas, técnicas gráficas y dibujo en carbonilla”.

Magdalena Arantzazú contó sobre el proyecto que desarrolló en colaboración de equipos técnicos y gráficos de la Facultad, Ritmita, una instalación que reúne nueve rocas pertenecientes al acervo del Departamento de Geología del Museo que hasta ahora no habían sido expuestas al público. A partir de este diálogo se desarrolla un paisaje sonoro construido mediante la experimentación con la materia, junto con un sistema electrónico interactivo que activa fragmentos poéticos a través de la presencia y el movimiento de los visitantes.

Bruno Muñoz Gómez presenta Clima Rocoso, un textil grabado en goma eva y técnica de esponjado con cobertura serigráfica. En Fábulas del Edén, Florencia Vera Martínez reúne ilustraciones digitales en entorno virtual. Inés Cabral de Salterain es la estudiante detrás de Coquina, una instalación con plantas y piezas escultóricas en cerámica, a la vez que olfativa; finalmente, Jackie Paysée titula Pachamama rock a su trabajo en carbonilla sobre papel.

La posibilidad de presentar esta muestra en la sala compartida por el MNHN y el lindero Espacio de Arte Contemporáneo brindó un marco adecuado para entrecruzar las propuestas artísticas con la reflexión geológica.

Lo que se apreciará hasta el domingo resulta, además, de la participación de la escritora Eugenia Ladra, de la geóloga Leticia Chiglino, así como de las artistas Rosana Modernell y Guadalupe Ayala, como docentes invitadas a compartir sus conocimientos a lo largo del curso.

Día desconectado

Con entrada libre, solo piden inscripción previa, el sábado en Chacra Oveja Negra, un predio de 17 hectáreas a una hora de distancia de Montevideo, convocan a “cocrear un día de juego, movimiento, arte y talleres, rodeados de naturaleza, y celebrando el encuentro humano directo”, es decir, a experimentar nuevamente un día offline.

Bajo el lema “un espacio para detenernos, crear y conectar”, las actividades comenzarán a las 9.00 con mate en el fogón, seguirá una hora después con la siembra de abono verde en nogales, más tarde, el reconocimiento y cosecha de plantas medicinales, el picnic almuerzo al mediodía; a las 14.00 el centro serán las plantas alimenticias no convencionales, luego los visitantes también aprenderán sobre los árboles del lugar, habrá una caminata guiada y a continuación cultivarán maíz pisingallo, además de disfrutar de una merienda compartida. Y en esa tónica, sin celular, desconectados, hasta el atardecer. A las 17.00 comienza el cierre con música en vivo de Ladrones de Gallinas.

Si se desea pasar la noche en el camping y cenar cazuela de lentejas, el costo es $ 800. Consultas por mensaje al 099 555 009.

Debate sobre IA

El martes 17 de noviembre, a las 19.00, la Fundación Vivian Trías invita a concurrir a la sede de Fucvam (Daniel Muñoz 2218) para la segunda parte del ciclo de debates Soberanía en tiempos de inteligencia artificial. Participarán: Viviana Rumbo, Damián Pintos, Atahualpa Blanchet y Daniel Mordecki. El encuentro es con entrada libre y además será transmitido en directo por el canal de Youtube de la federación.

Salón y aniversario redondo

Este jueves de 19.30 a 23.30, se celebrará en el Carrasco Yacht-North Shore (Ciudad de la Costa) el Salón Nacional del Vino que organiza Catadores. Se consiguen en Redtickets las entradas para lo que se presenta como “el mayor evento del mundo del vino uruguayo”, acompañado de la gastronomía de Adrián Orio, que para la ocasión diseñó reversiones de platos uruguayos. Esta vez serán más de 200 vinos –16 de ellos icónicos en la terraza VIP– para probar en una sola noche, que celebrará los 30 años de la sociedad Catadores.

Desde 1996, en el Parque Hotel, con el llamado inicialmente Salón Nacional del Vino Fino, que fue un evento adelantado en el rubro impulsado junto con el Centro de Bodegueros y Cava Privada, hasta el festival actual, que además estrena locación, se fue ampliando el rango de estilos, añadas, lanzamientos y regiones productoras.

En cualquier caso, sugieren cierto orden para optimizar la degustación: comenzar por los espumosos, continuar con los blancos y los rosados, y una vez entrada la noche, hidratándose entre copa y copa en los dispensadores de agua, entonces sí dedicarse a los numerosos tintos, cada uno con su carácter.

Disponible para invitados

El viernes, desde las 21.00, la larga mesa de Disponible (San José 784) será intervenida por Lancha y CasaGrande para una nueva celebración del vino y la comida. El menú consistirá en tacos de camarón en tempura con guacamole, tostadas y un round de ceviche estilo Sinaloa, con opción vegana/vegetariana.

Lancha, un proyecto culinario-artístico de Antar Kuri, explora la identidad a través de la comida, conectando tradiciones de México, Uruguay, Líbano y otras latitudes. Frescura, acidez y texturas se combinan para acompañar los matices de los vinos insignia de la bodega uruguaya. La música a cargo de DJ Charli Broun, del colectivo Pinches Artistas.

El ingreso se abona y se reserva a través del 096 453 083.