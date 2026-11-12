La IM reubicó cinco radares en Montevideo y el viernes comenzarán a aplicar multas

Los dispositivos controlarán la velocidad y el cruce con luz roja. La comuna explicó que los cambios buscan reforzar la seguridad vial y atender las solicitudes de vecinos.

La Intendencia de Montevideo informó la reubicación de cinco radares que fiscalizan velocidad y luz roja, que comenzarán a multar a partir de este viernes. Según se explicó a través de un comunicado, los equipos ya estaban operativos desde el pasado martes, pero funcionando bajo período de monitoreo, por lo que no sancionaron conductores.

Según señaló la comuna, la reubicación de los dispositivos responde al objetivo de “optimizar los recursos disponibles y mejorar la cobertura del sistema”, en tanto los equipos estaban previamente instalados en intersecciones donde existía fiscalización en ambos sentidos de la circulación, frente a lo que se decidió mantener un solo radar operativo y trasladar los restantes.

La nueva distribución responde a distintos criterios, entre ellos, la necesidad de reforzar los controles de velocidad en zonas que presentan riesgos para la seguridad vial, la presencia de centros educativos y las denuncias y solicitudes realizadas por vecinos.

Los cinco radares fueron instalados en Luis Alberto de Herrera y Ayacucho, en sentido sur; Joaquín Suárez y Juan Carlos Blanco, también en sentido sur; Caramurú y Hernani, en sentido este; Uruguayana y Flangini, y avenida Millán y Garzón, en sentido oeste.

Cambios en cámaras que controlan el estacionamiento

Por otra parte, desde el martes 20 de octubre funcionan en nuevas ubicaciones dos cámaras fijas que fiscalizan la prohibición de estacionar y detenerse. En concreto, la cámara que estaba en Avenida Italia y Avelino Miranda fue trasladada a Presidente Berro y Avenida Italia. La que se encontraba en Colonia y Fernández Crespo pasó a funcionar en Urquiza y Garibaldi.

Según la tabla oficial de multas de tránsito de la IM, las sanciones por exceso de velocidad van de cinco a 15 unidades reajustables (UR), según cuánto se supere el límite permitido. Esto equivale a entre 9.750 y 29.250 pesos, respectivamente. En tanto, cruzar con luz roja implica una multa de seis UR, unos 11.700 pesos, y estacionar en un lugar prohibido tiene una multa de dos UR, equivalente a unos 3.800 pesos. Los montos en pesos son aproximados y pueden variar según el valor vigente de la UR.