Plaza Colonia perdió la chance de ascender al empatar 1-1 con Miramar Misiones, pero sigue líder; Rentistas también depende de sí mismo para volver a la A, y habrá definiciones importantes en los escritorios.

Queda una fecha para que termine la fase regular en la Segunda División Profesional, que se jugará tras el paso de León XIV por Uruguay. En este campeonato ascienden los dos primeros de la tabla anual. Del tercero al sexto van a los playoffs por el tercer boleto a Primera División. Si Fénix no obtiene un premio mayor, ingresará a los playoffs, desplazando al sexto por haber ganado el Torneo Competencia, que se jugó a principio de año.

El descenso anda en vuelta de escritorios, ya que el Consejo de Liga de la B aprobó una moción para eliminarlo y la C lo apoyó. El tema seguirá los procesos correspondientes en la Asociación Uruguaya de Fútbol, con reuniones permanentes. El martes habrá Consejo del Fútbol Profesional.

El tiempo apremia: el asunto debe resolverse antes de la finalización de la fase regular. Si se aprueba, solo el último de la tabla de promedios jugará un repechaje ante el tercero del amateurismo. En caso de que se mantenga todo como está, ya bajó Uruguay Montevideo; Cerrito está en zona roja y Miramar Misiones levemente por encima; La Luz es el más aliviado entre los que están en la lucha por evitar el último lugar.

Por otra parte, Oriental de La Paz apeló el fallo que le dio la victoria a Plaza Colonia porque los paceños habían alineado seis extranjeros, cuando el reglamento permite un máximo de cinco. Los puntos, que por el momento los tienen los del oeste, están en el aire. Si se confirma la victoria para los colonienses, ascenderán antes de disputar su último juego.

La cancha habló

Plaza Colonia podía ascender con un triunfo, pero igualó 1-1 con Miramar Misiones en el Charrúa ante una intensa lluvia que hizo que la cancha no se presentara en las mejores condiciones. Lucas Carrizo aprovechó que se frenó la pelota en el agua y puso el primero, pero Denis Olivera igualó en el complemento de cabeza. El cebrita anotó otro gol válido en el primer tiempo, pero lo anuló de forma incorrecta Felipe Vikonis; en la B no hay VAR.

Rentistas cortó la racha de La Luz, le ganó 2-0 y quedó en el segundo puesto, sabiendo que si obtiene un triunfo en la última fecha volverá a primera división. Carlos Pato Sánchez, de penal, y Franco Cabrera anotaron los tantos en una ráfaga de seis minutos, en el inicio del segundo tiempo. El merengue, con un punto más, asegura la categoría. Si no, deberá esperar resultados de sus rivales directos.

En la parte alta también resonó el gran triunfo de Colón, 1-0 sobre Atenas de San Carlos en la lluviosa tarde dominical, con muchos pasajes donde hubo amenaza de suspensión. A los 94 minutos, Bruno Airaldi puso el agónico tanto aprovechando un rebote. La pelota dio en el palo y se metió tras cruzar toda el área para el delirio de los de Brazo Oriental.

El matutino del domingo también se definió en tiempo de descuento, en este caso fue igualdad 1-1 entre Paysandú y Oriental de La Paz. Los sanduceros, que se salvaron matemáticamente, se pusieron en ventaja con gol de Áxel Méndez, pero promediando el complemento se quedaron con diez por la expulsión de Jhon Guzmán. En la última lo igualó Cristian Franco.

El sábado se abrió con dos empates. Uruguay Montevideo, ya descendido, igualó 0-0 con Huracán del Paso de la Arena en el Parque Ancap. Unas cuadras más hacia el Centro, fue 1-1 entre Fénix y Cerrito; Mateo Ayres abrió la cuenta para la visita, pero Jorge González puso el tanto de los albivioletas. El auriverde sumó un punto que puede ser clave para mantener la categoría.

Otro reparto de puntos sin incidencia en lo inmediato se dio el domingo entre River Plate y Tacuarembó. Ambos sumaron puntos para su promedio en 2027 con la igualdad 1-1. Lucas López adelantó a los del norte en el Saroldi y Santiago Romero puso el tanto darsenero en la última jugada del primer tiempo.

Posiciones

La tabla de posiciones con los puntos obtenidos en cancha y a la espera del fallo marca que Plaza Colonia lidera con 50, Rentistas tiene 49, Atenas y Colón 48, Oriental 47, Cerrito 43, Fénix 42, Huracán y La Luz 41, Paysandú 39, River Plate 38, Miramar Misiones 35, Uruguay Montevideo 31 y Tacuarembó 29.