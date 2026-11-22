El xeneize le ganó 2-0 a Atlético Mineiro en la final de Barranquilla, con un gol de Miguel Merentiel y un partidazo de Leandro Lozano.

Boca Juniors se impuso por 2-0 ante un opaco Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2027, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, y el equipo argentino vuelve a festejar un título continental después de 18 años de sequía (desde la Recopa Sudamericana de 2008).

Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena fueron dominantes a lo largo de casi todo el encuentro y se pusieron en ventaja en la primera parte, con gol de Santiago Ascacíbar. En el arranque del segundo tiempo, Miguel Merentiel aumentó la diferencia, y el equipo de Eduardo Domínguez, que había eliminado en semifinales a Montevideo City Torque, ya no tuvo demasiadas respuestas para revertir el resultado.

Se la lleva desde el arranque

Boca pudo capitalizar temprano en el partido el dominio que ejerció desde el arranque, y se puso en ventaja a los 15, con gol de Ascacíbar, el volante con llegada que tiene el equipo, que agarró un mal despeje en el área para mandarla a guardar. A esa altura del partido el xeneize ya había avisado dos o tres veces, incluso con un gol previo de Ascacíbar pero en offside.

Merentiel falló una chance insólita en una de las primeras del partido, cuando la pelota se le escapó al arquero brasileño Everson y el delantero uruguayo no pudo empujarla a medio metro de la línea, estrellándola en el travesaño. La jugada marcó el resto del partido, con un fondo de Mineiro dubitativo e inseguro, y también un Merentiel que no estuvo fino en las que tuvo, aunque...

Boca se adueñó de la pelota y le dispensó el buen trato que caracteriza al mediocampo liderado por Leandro Paredes y por Milton Delgado, para activar luego por la banda izquierda a Sebastián Villa, que desbordó casi siempre a pura velocidad. Por la derecha el juego fue más asociado e interno, y tuvo a un Lozano impecable, tanto en defensa como generando combinaciones en ataque.

La ventaja de un gol le quedó corta al partido en el primer tiempo, pero a los pocos minutos del complemento, Villa inició un nuevo arranque por la zurda y mandó un centro perfecto para Merentiel, que definió de primera entrando al área chica.

El xeneize administró la ventaja y le bajó el ritmo al juego, en una noche de mucho calor y humedad en Barranquilla. Recién a partir de los 15, Mineiro se posicionó en campo rival y empezó a sumar aproximaciones, sin atacar con claridad ni contundencia, pero obligando un par de intervenciones del arquero colombiano Álvaro Montero. Thiago Borbas fue uno de los cambios revulsivos que buscó Domínguez en ese tramo, pero el ex River Plate no tuvo ninguna.

En los minutos finales, Mineiro buscó sin encontrar y Boca desaprovechó dos o tres contras para liquidar. El xeneize es justo campeón de la copa.