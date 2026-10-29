La propuesta necesita mayoría simple de los clubes de la A y la B; si se aprueba, el cambio deberá ser considerado por el Congreso de la AUF antes del 14 de noviembre.

El Consejo del Fútbol Profesional se reunirá el martes 3 de noviembre a las 17.00 para tratar la modificación del régimen de ascensos y descensos entre la Segunda División Profesional y la Primera División Amateur. La convocatoria se debe a la propuesta para que no haya descensos directos de la B a la C al cierre de la actual temporada, donde el último de la tabla de promedios –Uruguay Montevideo– jugaría un repechaje ante el tercero del amateurismo. De esta forma, se elevarían a 16 los equipos en la B para 2027.

La iniciativa comenzó a tomar forma a mediados de octubre, cuando ocho clubes de la segunda división votaron a favor de modificar el reglamento vigente, que establece que los dos últimos equipos de la tabla de promedios deben perder la categoría.

La propuesta inicial abrió una negociación con los clubes de la C que no prosperó, pero, de todas formas, se terminó aprobando también por las instituciones de la tercera división. En ese proceso, que llevó más tiempo de lo previsto, quedó resuelto. Ahora, a contrarreloj, la decisión llegará al Consejo del Fútbol Profesional, integrado por los clubes de la A y la B.

Para que la modificación sea aprobada en esa instancia se requiere mayoría simple: la mitad más uno de los votos de los presentes en sala. La votación se realizará en un momento decisivo del calendario, ya que solamente quedará una fecha para terminar la fase regular de la B y la decisión puede ser con todos los nombres propios arriba de la mesa. Si se mantiene el régimen actual, ya descendió Uruguay Montevideo y el próximo fin de semana podría bajar Cerrito con una combinación de resultados.

Una eventual aprobación del Consejo de Fútbol Profesional no significa el cierre definitivo del proyecto. Como la modificación incide en el Reglamento General de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y en la distribución de ingresos por derechos televisivos, el nuevo régimen deberá quedar sujeto a la consideración del Congreso General.

Los tiempos son realmente acotados. La resolución debe quedar resuelta antes de la última fecha de la fase regular, que está prevista para comenzar el 14 de noviembre, ya que el fin de semana anterior no habrá fútbol por el arribo del papa León XIV.

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