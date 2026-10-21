La decisión está a contrarreloj, ya que debe resolverse antes de la finalización de la fase regular y hay varios pasos que dar para llegar a destino.

La semana pasada, el Consejo de Liga de la segunda división votó positivamente para cancelar los descensos de esta temporada. El reglamento marca que los últimos dos de la tabla de promedios deben perder la categoría y bajar al amateurismo. A falta de tres fechas, Uruguay Montevideo ya descendió matemáticamente, mientras que Cerrito está momentáneamente en la zona roja. La Luz, Miramar Misiones y Paysandú son los otros que están en la pelea.

El martes por la noche hubo Consejo de Liga en la primera divisional amateur, la vieja C. Se resolvió plantear que para la temporada 2027 existan tres ascensos y tres descensos. Si la B aprueba esto, la C aceptaría el cambio planteado para este año.

Reuniones constantes

Los clubes de la B se movieron rápido para solicitar un nuevo Consejo de Liga a la Mesa Ejecutiva de la divisional. Este sería catalogado de forma urgente y sería citado para el próximo jueves. Según pudo saber la diaria, las instituciones no aceptarían el pedido de tres descensos para 2027.

Una vez que eso suceda, se retomará el cuarto intermedio en la divisional C, en principio, el viernes de esta semana. Si se da la negativa, ellos deberán votar la propuesta inicial: cancelar los descensos directos y que el último juegue un repechaje contra el tercero de la primera división amateur.

Si estas divisionales no llegan a un acuerdo, el proyecto queda cancelado. En caso de que haya aprobación, el proceso continúa su recorrido por la Asociación Uruguaya de Fútbol. A contrarreloj, pasará al Consejo del Fútbol Profesional, que integran todos los equipos de la A y la B. Si ahí también recibe el visto bueno, deberá ser sometido al Congreso de la AUF, ya que es una modificación del Reglamento General.

Todo esto debe resolverse antes de que termine la fase regular de la B, a la que le quedan tres fechas, por lo que la resolución final debería estar antes del 7 de noviembre. Teniendo en cuenta los plazos y las modificaciones que pueden existir en el camino, los tiempos están realmente acotados para que los cambios planteados lleguen a buen puerto.