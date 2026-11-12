Defensor Sporting, con sufrimiento, derrotó a Larrañaga y crece en la tabla; hoy se abre la séptima fecha con dos partidos.

Para guardar este artículo y leerlo después, ingresá o creá una cuenta .

Se cerró la sexta fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol, que está apasionante y de a poco se va armando. Aún queda un par de partidos pendientes, pero la tabla de posiciones ya comenzó a mostrar las primeras tendencias.

El lunes habían ganado Urunday Universitario y Biguá, mientras que el martes hubo victorias abultadas de Hebraica y Macabi y Goes. Para el cierre se registraron los triunfos de Peñarol, que es el único invicto, y Defensor Sporting.

Sufrir para festejar

Defensor Sporting venció a Larrañaga 91-85 en un partido que se definió al final. Fue muy parejo y se alternaron en el marcador a lo largo de todo el encuentro. La visita entró arriba al último cuarto, pero perdió a sus dos extranjeros internos, Víctor Andrade y Darry Moore, por quinta falta.

El fusionado tiró muchos libres en el último cuarto, tuvo a Mateo Bianchi en un buen nivel y, en el momento justo, Juan Santiso dio un paso adelante con puntos fundamentales. Además, el equipo dirigido por Gonzalo Brea hilvanó buenas defensas en los últimos minutos dejando que su rival solamente anotara una unidad en los últimos 2.41 de partido.

Sporting tiene un buen plantel y no arrancó bien desde el juego, pero sigue ganando y es muy importante. Anoche debutó Armani Chaney, anotó 18 puntos, dio 8 asistencias y bajó 4 rebotes. Bianchi también terminó con 18 y Federico Soto aportó 17.

Larrañaga es un equipo que juega bien, tiene identidad, pero le está costando cerrar los partidos. Lo condena el -3 de puntaje con el que arrancó el torneo y por eso está último en la tabla. En juego, está claramente arriba de los equipos que pelean por mantener la categoría. Joaquín Osimani anotó 21 puntos y dio 10 asistencias.

A todo carbón

Peñarol es el único invicto del torneo, pero no está primero porque tiene el partido pendiente con Nacional. En un partido cambiante venció a Aguada 82-66. Tras un primer cuarto parejo, el carbonero abrió diferencias en el segundo período con Santiago Véscovi y Nicola Pomoli como figuras.

En el tercer cuarto, el rojiverde impuso su estilo, entreveró el encuentro y levantó defensivamente, permitiendo solamente siete puntos de su rival. Llegó a pasar la visita con Joaquín Rodríguez como estandarte a falta de 6.27, pero desde ahí el aurinegro colocó un 21-4 para sumar un nuevo triunfo.

Véscovi, con 26 puntos, fue la figura y Pomoli anotó 16.

Arranca la séptima, ¿dónde ver los partidos?

Entre jueves y domingo se disputará la séptima fecha de la fase regular de la Liga, con todos los partidos fijados y sin generar nuevos asteriscos. Todos los partidos son televisados por VTV Plus a través de Antel TV, Montecable y algunos cables del interior. Además, se pueden ver en Basquetpass pagando una suscripción.

Hoy, a las 19.30, Unión Atlética, que viene de capa caída con cinco derrotas en fila, recibirá a Biguá, uno de los líderes del torneo. A las 21.30, Nacional va con Urunday Universitario. Al bolso le urge ganar tras un mal arranque en el certamen doméstico.

El viernes, 19.30, será el turno de Aguada y Hebraica y Macabi, el mejor partido de la fecha. El rojiverde arrastra derrotas en fila y deberá medirse ante un rival que ganó los últimos dos que jugó. A las 21.30 será el choque más dispar en lo previo: Atenas va con Peñarol en el Antonio María Borderes.

El sábado, 19.30, habrá un lindo partido entre Malvín y Defensor Sporting, dos equipos que necesitan mayor regularidad en el juego. La fecha se cierra a las 21.30 con Larrañaga y Goes.

Tabla de posiciones

PG PP PTS Biguá 5 1 11 Goes 5 1 11 Peñarol 5 0 10 Defensor Sp. 4 1 9 Malvín 3 3 9 Hebraica 3 2 8 Urunday 2 4 8 Aguada* 3 3 7 Atenas 1 5 7 Unión Atlética 1 5 7 Nacional 1 4 6 Larrañaga** 2 4 5

* Quita de dos puntos. ** Quita de tres puntos.