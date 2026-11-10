El equipo de Villa Biarritz profundizó el mal arranque de Nacional en el torneo, y el estudioso le cortó una racha positiva a Malvín; este martes habrá dos partidos.

Comenzó la sexta fecha de la Liga Uruguaya con dos partidos. La gran noticia del lunes fue el triunfo de Biguá sobre Nacional 110-89 en Villa Biarritz. El locatario sigue primero en la tabla de posiciones mientras que el tricolor completó uno de sus peores arranques, en el que solamente obtuvo un triunfo en cinco presentaciones.

En juego colectivo la diferencia fue abismal y quedó de manifiesto desde el primer cuarto. Biguá se prestó bien el balón y encontró tiros de alto porcentaje, con buenos lanzamientos de Theo Metzger y Donald Sims. Además, Thiago Rodríguez volvió a ser determinante desde la conducción y el goleo. Con el paso de los minutos, como la defensa ajustó en el perímetro, aparecieron espacios para que Josh Cunningham dañara en la pintura. En el segundo tiempo se sumó Tanksley Efianayi con tiros abiertos.

Nacional, que se prepara para el Final Four de la Liga Sudamericana buscando ser organizador de la sede, volvió a carecer de línea de juego, jugó a impulsos individuales con Patricio Prieto y Yohanner Sifontes como estandartes. Defensivamente, nunca llegó a los ajustes ni a establecerse en minutos consecutivos.

Sims, con 29 puntos y 7 asistencias, fue figura, Rodríguez puso 23, Efianayi 17 y Metzger 17. Sifontes, con 21 tantos y 10 rebotes, fue el mejor de los de Ponce.

Transformó el juego en resultado

Urunday Universitario venía jugando muy bien pero cerraba mal los partidos y ganaba poco. El lunes consiguió su segundo triunfo en el torneo al vencer 70-64 a Malvín. Si bien el marcador final ofrece un resultado de paridad, el estudioso llegó a tener ventaja de 18 puntos. De la mano de Anthony Hilliard, el playero intentó ponerse en juego, pero Bruno Curadossi y Arinze Chidom fueron clave para cortar todo tipo de reacción.

Justamente, estos dos jugadores del estudioso fueron los goleadores, con 14 puntos cada uno, mientras que Hilliard convirtió 22 para el perdedor.

El básquet no para

El martes se abre en el gimnasio de Larre Borges. Hebraica y Macabi dio el campanazo ante Nacional y quiere seguir de largo cuando reciba a Unión Atlética a las 19.15. El azulgrana arrastra cuatro derrotas en fila y desde el juego está en el fondo de la bolsa.

A las 21.30, Goes se presenta en su escenario luego de ganar el clásico. El equipo de Marcelo Signorelli suma cuatro victorias al hilo y espera por Atenas, que viene flojo en nivel de juego, lo que llevó al primer cambio de entrenador. Debutará Daniel Lovera en la conducción técnica.

Tabla de posiciones

PG PP PTS Biguá 5 1 11 Goes 4 1 9 Malvín 3 3 9 Peñarol 4 0 8 Urunday 2 4 8 Defensor Sp. 3 1 7 Hebraica 2 2 6 Aguada* 3 2 6 Atenas 1 4 6 Unión Atlética 1 4 6 Nacional 1 4 6 Larrañaga** 2 3 4