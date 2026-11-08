Davaunta Thomas, de Aguada, y Donte Ingram, de Goes, el 4 de noviembre, en el Palacio Peñarol.

El partido estelar será entre Peñarol, único invicto, y Aguada, que viene de perder el clásico con Goes; la fecha se abre con dos encuentros el lunes.

La Liga Uruguaya de Básquetbol utilizó la segunda mitad de la semana para poner al día algunos encuentros pendientes. Peñarol venció a Defensor Sporting y Hebraica y Macabi sorprendió, de visita, a Nacional. Quedan algunos asteriscos que marcan encuentros que se disputarán más adelante. Entre lunes y miércoles va la sexta etapa.

La fecha arranca con dos partidos muy lindos. A las 19.15, Urunday Universitario recibe a Malvín. El playero ensambló mejor su equipo y arrastra dos triunfos en fila; en el último, ante Biguá, mostró un gran nivel colectivo. Volverá a tener la baja de Marcel Souberbielle. El estudioso viene haciendo buenos partidos sin concretar triunfos, lo que, de a poco, lo complica en la parte baja.

A las 21.30, Biguá, que está arriba en la tabla pero viene de perder el invicto, recibe la visita de Nacional, que, desconocidamente, comenzó muy mal en el torneo doméstico, más allá de su buen desempeño internacional. Villa Biarritz recibe uno de los mejores encuentros de la semana.

El martes se abre en el gimnasio de Larre Borges. Hebraica y Macabi dio el campanazo ante Nacional y quiere seguir de largo cuando reciba a Unión Atlética a las 19.15. El azulgrana arrastra cuatro derrotas en fila y desde el juego está en el fondo de la bolsa.

A las 21.30, Goes se presenta en su escenario luego de ganar el clásico. El equipo de Marcelo Signorelli suma cuatro victorias al hilo y espera por Atenas, que viene flojo en nivel de juego, lo que llevó al primer cambio de entrenador. Debutará Daniel Lovera en la conducción técnica.

El miércoles se abre con un lindo partido. Larrañaga, que por pasajes juega muy bien aunque le cuesta sostenerlo en el tiempo, recibe a Defensor Sporting, que viene ganando pero está lejos del mejor potencial que puede ofrecer. Va a las 19.15 en el Doña Natividad Rivera.

El cierre de la fecha es con el mejor enfrentamiento de la sexta etapa: Peñarol recibe a Aguada, reeditando la última final. El carbonero es el único invicto, mientras que el rojiverde es un equipo irregular que todavía está lejos de su máxima potencia. Los de Leandro García Morales tendrán la baja de Santiago Calimares y del extranjero Alexander Kappos.

Tabla de posiciones

PG PP PTS Biguá 4 1 9 Goes 4 1 7 Peñarol 4 0 8 Malvín 3 2 8 Defensor Sp. 3 1 7 Hebraica 2 2 6 Aguada* 3 2 6 Atenas 1 4 6 Unión Atlética 1 4 6 Urunday 1 4 6 Nacional 1 3 5 Larrañaga** 2 3 4

* Quita de dos puntos. ** Quita de tres puntos.