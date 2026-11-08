Liga Sudamericana: Nacional arma su estructura para organizar el Final Four

Hinchada de Nacional, el 22 de abril, durante el clásico frente a Peñarol por la Liga Uruguaya de Basquetbol, en el Parque Central.

“Jugar de local es una ventaja indudable”, dijo el entrenador Álvaro Ponce, mientras que el presidente del básquetbol tricolor, Luis López, y Guillermo Arias, director de Deportes de Paysandú, hablaron sobre la organización de la candidatura.

Nacional clasificó al Final Four de la Liga Sudamericana y, por tercera temporada consecutiva, está entre los cuatro mejores de un torneo continental. El bolso fue campeón del certamen en 2024 y culminó tercero en la Basketball Champions League Américas (BCLA) en 2025.

Con esta costumbre de pelear por la gloria, la institución de La Blanqueada apunta a la organización de la fase final con la firme intención de llevarla a Paysandú, como cuando levantó la copa hace dos años. También hizo averiguaciones por el Antel Arena, que “es muy difícil por las fechas”, según dijo a la diaria Luis Gallo López, presidente del básquetbol del club.

El Final Four será el 5 y 6 de diciembre. Hasta el momento los clasificados son Nacional y Mogi das Cruzes, de Brasil, que viene de ser sede en el grupo semifinal, en el que se clasificó junto con el tricolor. La otra zona se resolverá entre el 13 y 15 de noviembre en el cuadrangular que jugarán Boca Juniors, Flamengo, Brasilia y Paisas de Colombia.

Álvaro Ponce, entrenador de Nacional, en una charla con la diaria analizó desde una perspectiva deportiva el camino del tricolor hasta el momento. “Me gustó que, a pesar de ser un plantel prácticamente nuevo, con cuatro extranjeros que nunca habían jugado siquiera en Uruguay, y del poco tiempo de trabajo que tuvimos, logró acoplarse rápidamente”, expresó el entrenador.

El director técnico explicó el rendimiento del equipo por tramos: “Fuimos a disputar la primera fase de la Sudamericana con apenas un amistoso con el equipo completo, debido a distintos problemas en la preparación. Sin embargo, los jugadores se comprometieron enseguida con la idea y lograron llevarla a cabo en muy poco tiempo, teniendo en cuenta la exigencia de esta competencia. Enfrentamos a Regatas Corrientes y Corinthians, dos rivales durísimos que llevaban mucho tiempo trabajando juntos, con el mismo entrenador y prácticamente los mismos jugadores”.

Nacional pasó con aire. Sobre la segunda fase, Ponce agregó: “Nos encontramos con Independiente de Oliva, que es el equipo que mejor juega al básquetbol, al menos de los que me ha tocado enfrentar en esta Liga Sudamericana. Es un equipazo, con nueve fichas argentinas de muchísimo nivel y un solo extranjero. Los equipos argentinos tienen un gran volumen de jugadores y cuentan con muy buenos talentos desde las etapas formativas. Por eso valoro especialmente que el equipo haya podido sobreponerse al poco tiempo de trabajo y al gran nivel de los rivales que enfrentamos”.

Adelantarse a la jugada

López dijo que lo que hicieron fue mandarles una carta a las autoridades de la FIBA, en la que mostraban interés en organizar el Final Four en Uruguay. “También se lo trasladamos a Héctor Assir [presidente de la FUBB] para que esté al tanto”, dijo.

El mandatario tricolor agregó “que la chance más fuerte está en Paysandú”. Sobre los pasos a seguir, sostuvo que “todavía no se abrió oficialmente la postulación porque faltan los clasificados del otro grupo. Apenas manden el formulario, vamos a llenarlo con todos los datos; es algo que siempre hacemos en tiempo y forma”.

Sobre los posibles competidores para ser sede, López dijo que lo primero será ver “quiénes clasifican y si se quieren postular”. “A Boca ya se lo dieron el año pasado en la BCLA, sería alevoso. Flamengo ya organizó hace poco un Final Four y ahora hizo una ventana en este mismo torneo”, argumentó.

Ponce, en tanto, apuntó a lo que significaría desde el punto de vista deportivo traer el Final Four a Uruguay. “Jugar de local es una ventaja indudable. En América se ha dado que todos los últimos organizadores han salido campeones. Nos pasó a nosotros en la Liga Sudamericana de 2024 y también en las últimas cinco ediciones de la BCLA. Esto no significa que sea una garantía: siempre hay excepciones, pero la mayoría de los equipos que organizan el torneo terminan consagrándose”, afirmó.

Sobre los factores que inciden en esto, el entrenador dijo que es importante porque “evitás el viaje, jugás con el apoyo de toda tu gente, mientras que el rival tiene que trasladarse y adaptarse a un lugar que no conoce”. “Son aspectos que no son menores y que terminan influyendo en el resultado”, comentó.

Durante el proceso de Ponce, Nacional se acostumbró a pelear las competencias internacionales y cree en su proceso: “Por tercera vez consecutiva estamos en un Final Four continental, algo que ningún otro equipo uruguayo ha conseguido. En las dos participaciones anteriores conseguimos medallas de oro y de bronce. Ojalá podamos repetir este año y dejar a Nacional y a Uruguay en lo más alto”.

Paysandú está pronto

Guillermo Arias, director de Deportes de Paysandú, comentó a la diaria los pasos que va dando la ciudad para recibir el evento en el estadio 8 de Junio. “Con Nacional y con la FIBA tenemos una excelente relación. Desde la FIBA están encantados con el estadio, con su logística y con la posibilidad de que la ciudad pueda albergar este tipo de eventos. Por eso, siempre nos tienen en cuenta como una opción. Con Nacional, ni que hablar. Después de todas las veces que han venido a jugar acá, se ha generado un vínculo muy cercano, sobre todo con el Gallo. Muchas veces la relación es tan buena que primero se conversa de manera informal y después se pasa a la formalidad”, manifestó Arias.

El 8 de Junio y el Antel Arena son los únicos recintos en Uruguay que cumplen con las exigencias para este tipo de torneos. En ese sentido, Arias comentó: “Siempre nos interesa estar presentes en este tipo de eventos. Sabemos que hicimos una inversión muy grande en el estadio y, por suerte, ha dado sus frutos en lo que respecta a la realización de eventos deportivos. Es un escenario que se remodeló exclusivamente para el básquetbol, aunque también recibe otro tipo de actividades, pero, desde el punto de vista deportivo, es un estadio pensado para el básquetbol”, y agregó que “no solamente es un orgullo, sino también una responsabilidad”, porque “son eventos que llegan a más de cuatro o cinco millones de espectadores”.

Arias destacó que el gobierno departamental colabora con la organización del torneo mediante aportes de algunos patrocinadores y, eventualmente, apoyo hotelero, aunque la mayor parte de los gastos corresponde a la FIBA y al club organizador. Señaló que la logística implica un importante despliegue de recursos humanos e infraestructura en áreas como seguridad, limpieza, alimentación, traslados y atención médica. Además, aseguró que Paysandú tiene experiencia en la realización de este tipo de eventos y está preparado para recibir delegaciones e hinchadas numerosas, con ingresos diferenciados en el estadio, coordinación con el Ministerio del Interior y oferta hotelera de cuatro y cinco estrellas.