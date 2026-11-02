Dontrell Brite, de Mogi Basquete, y Nicholas King, de Nacional, el 1° de noviembre, en el Ginasio Professor Hugo Ramos, Mogi das Cruzes.

El tricolor cayó en su último juego de cuartos de final; en semifinales enfrentará al primero del grupo que se disputará la próxima semana.

Nacional terminó su participación en los cuartos de final de la Liga Sudamericana en el segundo puesto, lo que le dio la clasificación a las semifinales del torneo. El bolso le ganó el viernes a Independiente de Oliva, de Argentina, y el sábado a Jorge Guzmán, de Ecuador, asegurando el pasaje entre los cuatro mejores.

En la última fecha se disputó el partido ante Mogi das Cruzes, el local y favorito. Los brasileños ganaron 82-71. Ahora el tricolor enfrentará al primero del grupo que se disputará el próximo fin de semana entre Boca Juniors, Flamengo, Brasilia y Paisas de Colombia.

Bancando la parada

Nacional fue remando de atrás el primer tiempo y, si bien tuvo algunos errores, estuvo a la altura y mantuvo el juego parejo. Mogi das Cruzes se fue 38-37 arriba al descanso largo. El conjunto brasileño llegó a sacar diez puntos de diferencia promediando el segundo chico. Castigó con los puntos tras pérdidas y Dontrell Brite tuvo una racha de triples.

El bolso, antes del descanso, se arrimó con parcial de 11-2. Luismal Ferreiras en las caídas tras jugar el pick and roll y Yohanner Sifontes desde la verticalidad fueron las principales vías de gol de los de Álvaro Ponce. Además, hubo mejoras en los porcentajes de acierto en triples en el segundo cuarto y Andrew Goudelock metió puntos fundamentales sobre el epílogo.

Si bien los brasileños dominaron los puntos de contragolpe, el tricolor anotó mucho de segunda oportunidad, con una gran diferencia en la toma de rebotes en ambos aros, un aspecto fundamental para dominar el ritmo de juego.

Otra historia

Nacional pasó en el inicio del segundo tiempo y tuvo oportunidades de ampliar la brecha. Fue buena la defensa del equipo de Ponce, que, además, pudo correr la cancha. En el mejor pasaje tricolor, cayó una nueva catarata de triples de los locatarios, otra vez liderados por Brite. Además, Dikembe fue preponderante en el juego interno.

Una vez que Mogi estiró la renta a los 15 puntos, pasó a controlar el partido con comodidad. Nacional intentó un par de reacciones, pero sin consolidarse defensivamente como para hilvanar minutos consecutivos sin recibir puntos para arrimarse en el marcador.

Dikembe terminó con 16 puntos y 8 rebotes, Daniel Von Haydin sumó 15 unidades y Brite 13. En el bolso el mejor fue Ferreiras, con 15 tantos.