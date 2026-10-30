Liga Sudamericana: Nacional arrancó con gran victoria los cuartos de final

Nacional sacó adelante una enorme victoria ante el conjunto argentino Independiente de Oliva en el inicio de los cuartos de final de la Liga Sudamericana 2026, en la ciudad brasileña de Mogi das Cruzes, en el estado de San Pablo.

El equipo de Álvaro Ponce arranca con ventaja en el grupo E, que también integran los ecuatorianos Jorge Guzmán y los locales Mogi das Cruzes, que se enfrentan entre sí este mismo viernes. Los dos mejores del grupo avanzarán a semifinales.

Golpe a golpe

El partido fue siempre intenso y parejo, golpe a golpe y con un altísimo porcentaje de acierto, sobre todo en un primer tiempo en el que las defensas sufrieron por igual y primaron los esfuerzos ofensivos para generar un tanteo bien repartido en ambos equipos.

El conjunto argentino, oriundo del pequeño pueblo cordobés de Oliva y que recién en 2021 ascendió por primera vez a la Liga Nacional de ese país, tuvo un arranque furioso desde la línea de tres: metió 13 triples en el primer tiempo. Si no sacó una ventaja más holgada fue porque Nacional respondió con alta efectividad en tiros de campo, con puntos en transiciones rápidas y con una alta tasa de rebotes ofensivos.

En ese rubro brilló el dominicano Luismal Ferreiras, que completó un partidazo con 16 puntos y 15 rebotes en total, además de dos robos y dos tapones. El estadounidense Andrew Goudelock sumó 22 puntos. También fue muy destacada la labor del venezolano Yohanner Sifontes, que aportó 14 tantos. También tuvo apariciones cruciales en momentos clave del partido, como una falta que sacó sobre el final para meter dos libres importantes y extender la ventaja que había conseguido, en un momento apretado del partido, Ignacio Xavier —otra de las figuras— con un triplazo.

Lo cierra el tricolor

Después de un tercer cuarto errático y con el aro bastante cerrado para ambos, las defensas se repusieron y ya no hubo un tanteo tan acelerado. Nacional pudo haber cerrado el partido con mayor ventaja, lo que no es menor dado que cada punto a favor y en contra tendrá su incidencia sobre la definición del grupo.

Aquellos libres de Sifontes y el triple de Xavier le abrieron a Nacional su mayor ventaja en el partido —9 puntos— y una decisión arbitral puso muy caliente el banco de Independiente, que sufrió la expulsión del técnico Martín González y su asistente en ese tramo. Pero el bolso malgastó una de las últimas posiciones y cortó con una falta que fue catalogada de disruptiva. Así, le dio al conjunto argentino libres y posesión para acercarse a un triple, que finalmente no pudieron tirar tras una buena defensa tricolor.

Nacional vuelve a jugar este sábado, a las 16.10, ante Jorge Guzmán, equipo con el que compartió grupo en la primera fase y perdió 80–78.