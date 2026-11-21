La edición 25 del Uruguay Open, que llega a su fin este fin de semana, tendrá un campeón inédito. Este viernes se disputaron los cuartos de final en competencia individual, en los quedó eliminado el número uno del tenis uruguayo y último representante local en el torneo, Franco Roncadelli, que cayó por 6-3, 2-6 y 6-1 ante el argentino Guido Iván Justo.

Justo buscará este sábado su pasaje a la final enfrentando al brasileño Matheus Pucinelli de Almeida, quien se impuso ante su compatriota Felipe Meligeni Alves. La otra semifinal la definen el danés Elmer Møller y otro brasileño, Thiago Seyboth Wild, segundo clasificado y uno de los favoritos al título.

Roncadelli se despide con honores

Roncadelli no pudo meterse en la final, lo que hubiera ratificado su temporada como una de las mejores de su carrera. El tenista uruguayo de 26 años, que ocupa el puesto 258 del ranking ATP (llegó al lugar 225 en mayo, el mejor de su carrera), venía de ser finalista en Challengers en Asunción y en Córdoba, y de obtener en mayo su primer título Challenger en Santos, Brasil.

Este jueves había conseguido una gran victoria en octavos ante el argentino Juan Manuel La Serna, donde recibió todo el apoyo del público local en el Carrasco Lawn Tennis, la casa donde Roncadelli entrenó por siete años.

El argentino Justo sacó a relucir todas las armas que lo han convertido en uno de los jugadores más destacados de la temporada de Challengers, después de obtener a principios de año su primer título y haber ascendido al 182 del ranking ATP, su mejor marca personal. En el Uruguay Open venía de eliminar a uno de los candidatos, el portugués Henrique Rocha, y confirmó su gran momento con la contundente victoria ante Roncadelli, su amigo y compañero de entrenamiento, con quien ya se había enfrentado en tres oportunidades este año (habiendo ganado dos y perdido uno). El argentino aplaudió a su rival tras el juego y pidió disculpas ante el público local que despedía al tenista uruguayo del torneo.

Los favoritos ganaron en dobles

Este sábado se disputó la final en dobles, a la que llegaron las parejas uno y dos del torneo. El título se lo llevó la dupla del argentino Mariano Kestelboim y el colombiano Nicolás Barrientos, que en semifinales habían eliminado también al último tenista uruguayo en dobles, el argentino nacionalizado oriental Ignacio Carou, que juega junto al boliviano Boris Arias.

En la final, Kestelboim y Barrientos se impusieron en dos sets a la dupla de los polacos Karol Drzewiecki y Piotr Matuszewski, con holgado marcador de 6-3 y 6-2 en apenas una hora de juego. Es el primer título del Abierto de Uruguay para la dupla que venía de consagrarse en el ATP Challenger 125 de Sevilla.