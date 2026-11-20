El último representante uruguayo en singles tendrá este viernes un duro partido ante el argentino Guido Iván Justo, por el pasaje a semifinales.

Este viernes, la edición 25 del Uruguay Open ingresa en la recta final en el Carrasco Lawn Tennis, de cara a las grandes definiciones que tendrán lugar el fin de semana, con las finales de dobles el sábado y las individuales el domingo.

Para el público local, el plato fuerte de la jornada será en la cancha central, no antes de las 20.00, donde el uruguayo Franco Roncadelli buscará seguir en el torneo ante la oposición del argentino Guido Iván Justo, quien viene de dar una de las sorpresas del Challenger al eliminar al cuarto cabeza de serie, el portugués Henrique Rocha.

Roncadelli y Justo comparten entrenador y se conocen muy bien. El partido de este viernes será su cuarto enfrentamiento en la temporada, y aunque el uruguayo llega en desventaja (perdió dos y ganó uno), buscará igualar la marca con el empuje de la localía y de la gran victoria que consiguió este jueves ante otro argentino, Juan Manuel La Serna, en un apretado juego que se extendió hasta casi la una de la mañana y que tuvo una buena porción de público local alentando al último tenista uruguayo en competencia.

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Roncadelli se impuso a La Serna 6-3, 6-7 y 7-6, definiendo un partido que se extendió por más de tres horas y media con un infartante tiebreak que remontó desde atrás. El uruguayo arrancó el partido más preciso y agresivo que su contrincante, que, sin embargo, empezó a nivelar las acciones en el segundo set, para forzar un último set parejísimo.

Roncadelli sacó ventaja en ese último segmento y podría haber resuelto el partido antes, cuando llegó a ponerse 5-2, pero La Serna se repuso y después le quebró el saque en dos oportunidades seguidas para mandar la definición al tiebreak, en el momento más bajo del uruguayo en el partido. El argentino arrancó 2-0 abajo en el desempate, pero reaccionó y lo dio vuelta sin sufrir otro punto en contra y tirando sus mejores tiros ganadores en ese tramo final. El puntazo del 3-2 levantó al público y el cambio de energía condujo a Roncadelli a celebrar una gran victoria.

Ahora el uruguayo, que atraviesa la mejor temporada de su carrera, enfrentará otro rival de cuidado. Guido Iván Justo, que eliminó en octavos a uno de los grandes nombres del torneo, viene de ganar su primer Challenger en febrero y ascendió hasta el puesto 182 del ranking ATP, su mejor marca personal.

El cuadro de cuartos de final

Antes del duelo Roncadelli-Justo que cierra el viernes, los cuartos de final del Uruguay Open empiezan a primera hora de la tarde con el duelo entre el danés Elmer Moller, séptimo favorito, y el estadounidense Tristan Boyer, campeón del torneo en 2024.

El español Oriol Roca Batalla, que venció en la segunda ronda al checo Zdenek Kolar, se medirá luego con el brasileño Thiago Seyboth Wild, segundo cabeza de serie y 101 del mundo, que eliminó en dos sets a otro español, Carlos Sánchez Jover.

El choque entre los brasileños Felipe Meligeni y Matheus Pucinelli de Almeida completa la llave de cuartos de final este viernes.

Otro uruguayo en dobles

La jornada tendrá también definición en dobles, donde hoy se disputan las semifinales con bandera uruguaya presente. El argentino nacionalizado uruguayo, Ignacio Carou, compite en dobles con el boliviano Boris Arias, que enfrentarán en la tarde del viernes a la dupla conformada por el argentino Mariano Kestelboim y el colombiano Nicolás Barrientos.

El ganador de este juego se medirá en la final con la dupla vencedora del partido de primera hora, en el que chocan Johan Nikles (Suiza) y Ryan Nijboer (Países Bajos) contra los polacos Karol Drzewiecki y Piotr Matuszewski.