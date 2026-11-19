El Uruguay Open tuvo mucha actividad en la jornada del miércoles. Si bien es un torneo que recién comienza, de a poco se va llegando al cuello de botella rumbo a la definición. La jornada de este miércoles tuvo la presencia estelar de Diego Forlán. El entrenador de la selección uruguaya de fútbol es gran apasionado del tenis y concurrió al Carrasco Lawn un día después del triunfo 5-0 de la celeste sobre República Dominicana. Forlán participó oficialmente en dobles en el Uruguay Open de 2024.

El miércoles hubo actividad para tenistas uruguayos en dobles. Ignacio Carou y el boliviano Boris Arias se impusieron 6-0 y 6-4 ante los argentinos Nicolás Hollender y Genaro Alberto Olivieri. Este jueves, en el último turno de la cancha 1, chocarán con los brasileños Pedro Boscardin Dias y Bruno Fernández.

La dupla de Brasil llega tras eliminar al uruguayo Federico Aguilar Cardozo, que jugó con el argentino Juan Manuel La Serna. El otro celeste, Francisco Toto Llanes, perdió junto con el argentino Santiago de la Fuente ante la dupla brasileña compuesta por Bruno Oliveira y Natan Rodrigues.

En el cuadro individual masculino, Tristan Boyer derrotó 6-2, 5-7 y 7-6 al argentino Genaro Olivieri y clasificó a cuartos de final. Venció consecutivamente a dos campeones del Uruguay Open: el boliviano Hugo Dellien y ahora al jugador nacido en Bragado. El estadounidense, campeón en 2024, va ante el danés Elmer Moller, séptimo favorito, quien le ganó 7-6 y 6-1 al peruano Gonzalo Bueno.

Los brasileños marcaron la jornada. Matheus Pucinelli de Almeida, campeón júnior de Roland Garros 2019, derrotó 6-3 y 6-2 al boliviano Juan Carlos Prado Angelo. Felipe Meligeni Alves se impuso 7-6, 4-6 y 6-4 al argentino Alex Barrena.

La carta uruguaya: juega Franco Roncadelli

En el escenario central, no antes de las 20.00, Franco Roncadelli va contra el argentino Juan Manuel La Serna. Será el tercer enfrentamiento de la temporada ante el número 217 del ranking. El uruguayo solo se pudo imponer en 2025, en los cuartos de final de Luján.

Roncadelli debutó en el Uruguay Open con triunfo ante al chileno Tomás Barrios Vera.