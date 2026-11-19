La celeste recibirá a Canadá el jueves 26 en el Antel Arena y visitará a Puerto Rico el domingo 29; es baja por lesión el capitán Bruno Fitipaldo.

La selección uruguaya de básquetbol está cerca de volver a un Mundial después de 41 años. El 26 de noviembre jugará ante Canadá en el Antel Arena y el 29 visitará a Puerto Rico. Si bien van a quedar dos partidos más para febrero y marzo del año que viene, en esta ventana se puede conseguir el boleto mundialista, un objetivo con tintes de hazaña para el básquetbol uruguayo. La realidad marca que está muy cerca.

El equipo de Gerardo Jauri está segundo en el grupo F, con récord 6-2, solamente detrás de Canadá, que ganó los ocho encuentros que jugó. Argentina está igual que Uruguay y, por debajo, aparecen Bahamas con 4-4 y, con 2-6, Puerto Rico y Panamá. Los tres mejores clasifican al campeonato del mundo.

Una baja que se siente

Gerardo Jauri convocó a 14 jugadores sin grandes sorpresas. De los elegidos, 12 basquetbolistas integrarán el plantel de cada encuentro y dos quedarán afuera de la nómina. Esto puede cambiar de un encuentro a otro.

La gran ausencia es la de Bruno Fitipaldo, quien se lesionó el pasado fin de semana jugando por Laguna Tenerife de la primera división de España. El capitán se perderá dos encuentros fundamentales.

Jauri optó por Lucas Rodríguez, joven de 19 años que juega en Peñarol, por sobre Lucas Capalbo, que milita en la segunda división española. En el resto de los elegidos, se mantiene la base que ha disputado las Eliminatorias hasta el momento.

Tres jóvenes que vienen teniendo buen nivel en la Liga Uruguaya –Tiago Rodríguez y Álvaro Payovich, de Biguá, y Bruno Curadossi de Urunday Universitario– entrenarán como invitados.

Foto: FUBB

¿Qué le falta a Uruguay para clasificar?

A la celeste le quedan cuatro partidos. Ahora con Canadá y Puerto Rico. En la última ventana Uruguay va a Bahamas el 26 de febrero y a Canadá el 1° de marzo. El equipo de Jauri asegura su lugar con dos triunfos, pero también tiene buenas chances de avanzar con uno, sobre todo si esa victoria es contra los bahameños.

En las fechas que quedan la lógica sale del juego, ya que hay selecciones que pueden quedar eliminadas o clasificadas temprano, y habrá que ver con qué potencial encaran los últimos encuentros. A esto hay que sumar que en las próximas ventanas no estarán los jugadores de la NBA ni de la Euroliga (la Champions League del básquetbol) en los planteles de las diferentes selecciones.