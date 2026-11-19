El playero se impuso 84-70 a Larrañaga y cortó una racha de dos derrotas en fila; hoy habrá un partidazo entre los dos mejores equipos del torneo.

En el único juego de la noche, correspondiente a la octava fecha, Malvín venció a Larrañaga 84-70. Para el playero fue la oportunidad de cortar una racha adversa de dos derrotas y de quedar con récord neutro: 4-4. El milrayitas estuvo lejos en el resultado y en el juego, y sigue último en la tabla producto de la quita de puntos con la que arrancó el torneo. En cancha, ganó más que sus rivales directos.

El partido se marcó en el inicio, con un parcial de 23-11 del conjunto locatario en el primer cuarto. Desde ahí, los dirigidos por Pablo López manejaron el trámite a su antojo. Si bien la visita tiró intentos de reacción, nunca fueron suficientes para poner en peligro el resultado.

Salvador Zanotta fue la gran figura del partido con 19 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. Iván Aska también colaboró con 19 unidades. En Larrañaga, Carlos Bueno aportó 27 tantos, siendo el goleador de la noche.

Partidazo

Peñarol recibe a Goes en el mejor partido que puede ofrecer el torneo en este momento. Se enfrentan primero contra segundo, y si bien el aurinegro es amplio favorito por el plantel con el que cuenta, enfrente estará la gran sorpresa del torneo hasta el momento. Va a las 21.30 en el Palacio.

La clave para la visita estará en llevar el trámite a su ritmo, correr y tirar. Cuando lo acompañan los porcentajes es un equipo difícil de frenar. El carbonero tiene jugadores franquicia para salir de momentos de incomodidad; si logran intensidad defensiva e imponerse en ese costado de la cancha, es muy complejo ganarle.

Tabla de posiciones

PG PP PTS Peñarol 7 0 14 Biguá 6 2 14 Goes 6 1 13 Defensor Sp 5 2 12 Malvín 4 4 12 Hebraica 4 3 11 Urunday 3 5 11 Aguada* 4 4 10 Nacional 2 5 9 Unión Atlética 1 7 9 Atenas 1 6 8 Larrañaga** 2 6 7

() Quita de dos puntos.

(*) Quita de tres puntos.