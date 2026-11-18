El tenista uruguayo se impuso al chileno Tomás Barrios Vera 6-4 y 6-3; Federico y Joaquín Aguilar quedaron eliminados.

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El Uruguay Open tuvo mucha actividad en la jornada del martes, donde se disputaron partidos individuales de la rama masculina. Franco Roncadelli, actual número 222 del ranking y mejor raqueta uruguaya, venció 6-4 y 6-3 a Tomás Barrios Vera, de Chile. Es el único celeste que continúa en competencia; jugará el jueves en los octavos de final del torneo.

Federico Aguilar perdió 6-4 y 6-3 con el portugués Henrique Rocha, que es el cuarto favorito a quedarse con la corona. Mientras tanto, Joaquín Aguilar cayó dando batalla, 4-6, 7-6 y 6-2, frente al español Carlos Sánchez Jover.

Dos excampeones del Uruguay Open se medirán en cancha central a partir de las 18.00. Tristan Boyer, que se coronó en 2024, chocará ante Genaro Olivieri, ganador en 2022. El estadounidense llega de vencer en primera ronda 6-4, 1-6 y 6-3 al boliviano Hugo Dellien, monarca en 2021.

La actividad en la cancha central del Carrasco Lawn Tennis comenzará a las 13.30 cuando se reedite la final júnior de Roland Garros en 2019. El brasileño Matheus Pucinelli de Almeida, campeón aquella vez, enfrentará al peruano Juan Carlos Prado Angelo.

Habrá mucha presencia uruguaya en el resto de las canchas, donde se disputarán los encuentros de dobles en su primera ronda. Francisco Llanes junto con el argentino Santiago de la Fuente van ante la dupla brasileña compuesta por Bruno Oliveira y Natan Rodrigues.

Los brasileños Pedro Boscardin Dias y Bruno Fernandez chocan frente a Federico Aguilar Cardozo, que estará acompañado por el argentino Juan Manuel La Serna. Además, Ignacio Carou saldrá a escena con el boliviano Boris Arias contra los argentinos Nicolas Hollender y Genaro Alberto Olivieri.