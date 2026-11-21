El tricolor volvió a la victoria, mientras que Hebraica Macabi superó a un Atenas que no levanta, en el cierre de la octava fecha.

Este viernes se completó la octava fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol con los últimos dos partidos. El torneo cierra su primera parte y entra en un breve receso por la ventana de competencia internacional, que tendrá a la selección uruguaya en busca de abrochar su clasificación al Mundial con juegos frente a Canadá en el Antel Arena, el jueves 26, y de visita ante Puerto Rico, el domingo 29. La Liga Uruguaya se reanudará con la novena etapa el 2 de diciembre.

Tras ocho fechas, Peñarol se mantiene como líder indiscutido e invicto, luego de bajar a Goes, que sufrió ante el aurinegro su segunda derrota del torneo y quedó como escolta. Más atrás vienen Biguá y Defensor Sporting, que cayeron en esta fecha jugando como locales.

Nacional sorprende al violeta

El equipo de Álvaro Ponce aplastó a Defensor Sporting como visitante, con marcador de 105-85. El tricolor le puso freno a un violeta que acumulaba una racha de tres victorias al hilo y, a su vez, recuperó la senda de la victoria, después de la durísima y abultada derrota clásica.

La paridad en el juego duró apenas unos minutos, y Nacional empezó a despegarse ya desde el primer cuarto, que cerró 28-21. En el segundo chico, el tricolor extendió la ventaja para quebrar definitivamente el juego a su favor e irse al descanso largo con marcador de 61-35.

Una de las claves para el tricolor fueron los rebotes, rubro que dominó ampliamente a partir del trabajo de Luismal Ferreiras, que tomó 24 rebotes en el partido, además de sumar 18 puntos, 5 tapones y 4 asistencias, para redondear una actuación notable.

Jesse Zarzuela lideró el tanteo del equipo y sumó 23 puntos, mientras que Nicholas King aportó otros 18 (y 9 asistencias). Desde la banca, destacó Gianfranco Espindola con 13 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias.

El violeta, comandado por Juan Santiso (19 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias), tuvo un amago de remontada en el tercer cuarto, cuando metió un parcial de 9-0 para acortar la ventaja a 13 puntos, pero Nacional reaccionó y volvió a imponer condiciones para defender y aumentar la ventaja, que sería de 20 en el final.

Victoria cómoda de Hebraica Macabi ante Atenas

El equipo de Leonardo Zylberstein también volvió al triunfo para mantenerse en la parte alta de la tabla, sentenciando el juego como local ante Atenas con marcador de 88-70.

El albiceleste no repunta y solo ganó un partido en ocho fechas. Los dirigidos por Daniel Lovera sufrieron el partido desde el arranque, cuando el macabeo impuso su ritmo y sacó una ventaja en el primer cuarto que Atenas ya no podría remontar.

El local cimentó su victoria en su gran intensidad defensiva y en un tanteo repartido que tuvo como figuras a Juan Miguel Suero (23 puntos) y Jalen Canty (21 puntos), este último también clave abajo del aro con 9 rebotes. Martín Trelles contribuyó con 12 puntos y 7 asistencias.

Hebraica Macabi sumó su quinta victoria y quedó en la quinta posición, mientras que más abajo, con 4 triunfos en el torneo, Malvín cierra los puestos de clasificación a la rueda por el título en la foto actual de la tabla.