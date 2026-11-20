El equipo de Leandro García Morales ganó 87-73 en el Palacio Peñarol y se va como líder con récord 8-0 al parate por la ventana internacional.

Peñarol, el equipo que defiende el título, cerró una primera parte notable en la Liga Uruguaya de Básquetbol y se mantiene como líder invicto tras ocho fechas. Los dirigidos por Leandro García Morales son dominantes absolutos del torneo, que ahora tendrá una pausa de tres semanas por la ventana internacional en la que la selección uruguaya buscará sellar su ansiado regreso al Mundial después de 41 años de ausencia.

El carbonero le puso el freno a Goes en el Palacio Peñarol. El equipo de Marcelo Signorelli, que después de perder en el debut había hilvanado una racha de seis victorias, incluyendo la del clásico ante Aguada, para alzarse como uno de los grandes protagonistas del torneo, no hizo pie ante la férrea defensa y la voracidad ofensiva del rival, que empezó a encaminar la victoria poco antes del entretiempo.

El tren carbonero

El arranque del partido fue parejo, y el misionero lo peleó con tesón y convicción, manteniéndose a tiro en la primera mitad a partir del tanteo de Agustín Méndez, líder del equipo en el rubro con 21 puntos, y de los aportes de Manuel Mayora en la generación de juego y de Tyrell Johnson bajo el aro. Este último fue el mejor rebotero del partido y cerró un doble-doble con 13 rebotes y 10 puntos.

El primer cuarto, en el que sacó a relucir temprano su mano caliente Skyler Hogan para empezar a afirmarse como el goleador aurinegro (hizo 24), se cerró 22-21 a favor de los locales. En el segundo chico el trámite se mantuvo parejo, pero con el correr del partido Peñarol fue creciendo en juego e intensidad hasta que, justo antes del entretiempo, metió un parcial de 8-0 –que se completó con un triplazo sobre la chicharra de Santiago Vescovi– para sacar la que era en ese momento la ventaja máxima de la noche, de 12 puntos, que Goes ya no podría remontar.

En ese rango se mantuvo la diferencia a lo largo del complemento, en el que Goes perdió mucha precisión en los tiros de campo. Peñarol aprovechó para quebrarlo y lo cerró con un margen de 14 puntos. Vescovi volvió a tener una actuación descollante –selló un triple-doble con 13 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias–, mientras que el extranjero Chris Perry sumó 11 puntos y 9 rebotes. Desde la banca, se destacó la contribución de Tyran de Lattibeaudiere con 9 puntos y 8 rebotes.

Se cierra la 8

Este viernes se completa la octava etapa del torneo con dos partidos. Hebraica y Macabi, que viene de caer frente a Defensor Sporting y pierde terreno en la tabla con récord 4-3, buscará recuperarse y empezar a afirmarse entre los de arriba, recibiendo a un hundido Atenas, que acumula cinco derrotas al hilo y tiene una única victoria en lo que va del torneo. El juego va en la cancha de Larre Borges a las 19.15.

A segunda hora hay un partidazo: Defensor Sporting recibe a Nacional. El violeta tiene cuatro victorias en los últimos cinco partidos y quiere seguir firme en la parte alta de la tabla, ante un tricolor que viene de sufrir una dolorosa derrota clásica y solo ganó dos partidos de siete.