El cierre de la segunda mitad de 2026 de la selección uruguaya pos Mundial entrega buenas sensaciones y números positivos bajo la conducción interina, y con proyección de futuro, de Diego Forlán. Apenas revisando las competencias, se advierte que de cinco partidos ganó cuatro –además, la derrota ante Japón bien pudo tener otro marcador– y que convirtió 18 goles y recibió seis. Se trata de un balance estrictamente cuantitativo y de una valoración directa de los resultados favorables, pero es evidente que hay bastantes factores más que la frialdad estadística no registrará dentro de diez años.

Pero hay otros elementos –tal vez absolutamente subjetivos– que sirven para establecer la hipótesis de que este corto período de trabajo de un cuerpo técnico por definición interino, pero a prueba para hacerse del cargo rumbo al inigualable hito de dirigir a la selección en el Mundial del centenario, ha establecido un retorno a ciertas acciones y principios con los que hemos convivido en los últimos 20 años a lo largo de por lo menos los 193 partidos de Tabárez en su reconstrucción de la celeste en tres fases eliminatorias de mundiales, tres mundiales, una Copa de Confederaciones, cinco sudamericanos (Copa América), una Copa América Centenario y decenas de amistosos internacionales de selección en fechas FIFA.

Esos elementos son básicos pero necesarios: ser buen antagonista, dar competencia y, más alejados de los resultados de los partidos, el ambiente de trabajo, la familiaridad y la comunión con la gente. Es cierto, son nada más que cinco partidos, pero no por eso no hay que dejar de destacarlo como una de las cosas importantes que ha dejado esta prueba –interinato– con derecho a futuro de Forlán como conductor.

El fútbol como vehículo

El fútbol es trascendente en la vida contemporánea de los pueblos, pero para algunos de ellos, como Uruguay, es tan importante que se podría decir que el proceso gestacional de la uruguayez tuvo uno de sus ingredientes en el fútbol, en la selección uruguaya, en la competencia y, de alguna forma, también en el éxito de aquellos campeones continentales desde 1916. Sin embargo, el hito fundacional se podría colocar sin problemas el 9 de junio de 1924, cuando Uruguay obtuvo el título mundial y la medalla olímpica, y el pueblo de criollos, nativos y extranjeros variopintos se unió como nunca había pasado.

A partir del siglo XX y hasta nuestros días, el deporte, y en particular el fútbol, ha sido un elemento dinamizador en buena parte del mundo, promoviendo desarrollos, encuentros, desencuentros y contiendas que de alguna manera fueron galvanizando a la sociedad. El fútbol, con el macrodesarrollo empresarial y comercial de la FIFA, ha conseguido, a través de sus competencias, meterse en los lugares más recónditos, en las naciones y en las sociedades del mundo. Eso ocurre mediante su gestión como una de las multinacionales más grandes, pero antes hubo otra forma en la que el fútbol surgió, enamoró y juntó a la gente.

Porque el fútbol fue primero un juego y rápidamente evolucionó hacia deporte. Pero casi tan rápidamente como se hizo deporte de masas, derivó en una oportunidad comercial que lo hizo negocio y, casi de inmediato, en un poderosísimo centro de poder. En esa cadena donde se sumaron eslabones viciados, el fútbol fue cambiando, mutando y quedó lejos –en algunos lugares y en algunos momentos– de aquella pasión lúdica que aún hoy, seamos quienes seamos, tengamos la edad que tengamos, nos hace correr detrás de una pelota. Todo pasó a ser una gran oportunidad económica para terceros, que finalmente parece que nada tuvieran que ver con aquellos 11 que están de un lado y los otros que están del otro. Ellos no son tenidos en cuenta, o casi no son tenidos en cuenta ni consultados, y deben cumplir sus contratos y su letra chica. El juego, el de los jugadores, por momentos –por muchos momentos– parece no existir. Con el juego se negocian cosas que no tienen nada que ver con las destrezas técnicas, las posibilidades colectivas ni los esfuerzos físicos, y pasan a medirse en porcentajes de compras, directivos, ejecutivos, ventas, retornos comerciales, derechos de imagen y, por supuesto, ambiciones políticas y de poder.

Por eso, estas cinco presentaciones de la selección, con uno de los ídolos celestes tomado como interino, dejan lecturas y sensaciones que trascienden lo que fueron los partidos, los futbolistas y los resultados. Y de alguna manera parecen restañar la comunión con el pueblo uruguayo que tuvo en la celeste del siglo XXI, en el proceso Tabárez, un fortísimo lazo de unión.

Aquí y ahora

Aunque pareciera que no se notara en los análisis exprés de los medios y las redes sociales, está selección de Forlán y el Ruso Diego Pérez devolvió a la gente varios elementos que muchos treintañeros y treintañeras que se acercaron a la celeste cuando el relanzamiento de las selecciones nacionales creían que era naturalmente así: ser siempre un antagonista válido, dar competencia, recrear un clima interno que tendrá las tensiones naturales de todos los colectivos pero que se expresa en relacionamientos muy amistosos, casi familiares, y, fundamentalmente, conectar con la gente.

Eso que se fue construyendo y sosteniendo con Tabárez, básicamente desde la Copa América de Venezuela en 2007 y casi hasta el final de su ciclo, parecía que se iba diluyendo con la excepcionalidad de un par de partidos importantes de Diego Alonso y otros tantos o más, pero no más de cinco o seis, de Marcelo Bielsa.

Ahora han sido cinco de interinato y en todos, a pesar de las terribles asimetrías de los rivales (hemos jugado contra el segundo del Ranking FIFA, Argentina, y, en el otro extremo, con el 138, India), el equipo dio el tono.

Ya en su primer partido ante Japón, Forlán puso en la cancha un equipo reconocible, un juego reconocible. En lo estrictamente futbolístico, Forlán dio continuidad a una suerte de matriz impuesta por el largo proceso de Tabárez, que se podría resumir en capacidad para dar competencia desde el juego directo, con buena defensa y mediacancha, y despliegue simple pero efectivo en ataque.

Así ante Corea del Sur abrochó una victoria de alto impacto en territorio asiático, cerrando un reencuentro con el funcionamiento colectivo que ilusionaba y acercaba de nuevo a la gente.

No se puede evaluar el funcionamiento ante India, pero sí que se resolvió la prueba sin problemas y con buenos desarrollos, y ni hablemos que sí debe medirse la capacidad de competencia planteada ante Argentina en La Bombonera y la fortaleza identitaria de la celeste ganándole al vicecampeón del mundo en su tierra.

No hay más elementos que la contundente goleada ante República Dominicana para sumar a la evaluación futbolística, pero la expresa comunión de la gente en el Campus es prueba suficiente de que la celeste está retomando un camino en el que tal vez empiezan a aparecer las recompensas.