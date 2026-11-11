Goes es líder tras aplastar a Atenas, y Hebraica y Macabi venció ampliamente a Unión Atlética; hoy se cierra la sexta fecha con dos partidos.

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La fecha seis continuó con dos partidos el martes luego de los triunfos del lunes de Biguá y Urunday Universitario. Fue una noche de triunfos amplios donde los favoritos no tuvieron problemas para ganar.

Goes volvió a la cima de la tabla junto a Biguá tras vencer a Atenas 99-71. Fue una noche sin problemas para el misionero, que marcó el juego con un parcial de 33-7 en el primer cuarto. Desde ahí, el trámite nunca volvió a ser parejo.

Ja’heim Hudson, que salió lesionado, fue figura con 19 puntos en 13 minutos. Tyrell Johnson terminó con 15 tantos y 12 rebotes, mientras que Manuel Mayora fue el jugador más completo con 16 unidades y 8 asistencias.

Jadin Penigar terminó con 32 puntos en Atenas, siendo el goleador del equipo. No se descartan cambios de extranjeros en las alas negras en un corto plazo.

Lo liquidó en el segundo tiempo

Tras un primer tiempo parejo, Hebraica y Macabi quebró el trámite para vencer sin problemas a Unión Atlética en el gimnasio de Larre Borges. El macabeo está trepando en la tabla de posiciones, mientras que su rival está hundido en la parte baja.

El tercer cuarto fue clave. Jalen Canty dominó la pintura y hubo buenos aportes desde el banco de Santiago Tati Fernández y Martín Trelles. El azulgrana volvió a tener la ausencia de Guillermo Souza, y si bien Marcus Thomas anotó 23 puntos, tiró demasiado y no fue tan efectivo. Los otros dos extranjeros, Devante Wallace y Brett Reed, no estuvieron a la altura y el equipo lo sintió.

Canty fue el goleador de Macabi con 20 y Ángel Matías aportó 19 tantos. Fernández y Trelles pusieron 15 unidades cada uno.

Plato fuerte para el final

El miércoles se abre con un lindo partido. Larrañaga, que por pasajes juega muy bien aunque le cuesta sostenerlo en el tiempo, visita a Defensor Sporting, que viene ganando pero está lejos del mejor potencial que puede ofrecer. En el fusionado se estrenará el nuevo foráneo, Armani Chaney. Va a las 19.15 en el gimnasio de Welcome.

El cierre de la fecha es con el mejor enfrentamiento de la sexta etapa: Peñarol recibe a Aguada, reeditando la última final. El carbonero es el único invicto, mientras que el rojiverde es un equipo irregular que todavía está lejos de su máxima potencia. Los de Leandro García Morales tendrán la baja de Santiago Calimares pero tendrán el debut del extranjero Tyran De Lattibaudiere. Se juega a las 21.30 en el Palacio Peñarol.

Tabla de posiciones

PG PP PTS Biguá 5 1 11 Goes 5 1 11 Malvín 3 3 9 Peñarol 4 0 8 Hebraica 3 2 8 Urunday 2 4 8 Defensor Sp. 3 1 7 Atenas 1 5 7 Unión Atlética 1 5 7 Aguada* 3 2 6 Nacional 1 4 6 Larrañaga** 2 3 4