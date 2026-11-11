Uruguay palpita el duelo ante Argentina: “Lo más importante es ganar”

Mientras el plantel completo de la selección uruguaya se pone a punto en el Complejo Celeste para viajar este jueves a Buenos Aires, donde el viernes enfrentará a Argentina, el director técnico Diego Forlán y los futbolistas Maximiliano Araújo y Giorgian de Arrascaeta hablaron en una conferencia de prensa. Todos coincidieron en anticipar un partido clave y significativo, más allá del carácter amistoso que se enmarca en una nueva fecha FIFA.

La ilusión de un nuevo comienzo

Previo a su entrenamiento de la tarde, De Arrascaeta comenzó por destacar el “momento especial” que viven los jugadores por estos días en la concentración celeste. “Por lo que representa Diego [Forlán] para Uruguay, por cómo es querido por el pueblo, por el respeto que se le tiene a él, para nosotros como jugadores, así como cuando fuimos hinchas, tenerlo del otro lado es especial”, remarcó el jugador de Flamengo, que tuvo dos buenas actuaciones en la gira asiática antes de sufrir la fractura de muñeca que lo dejó afuera en el último amistoso ante India.

Según Giorgian, “hay una aproximación muy linda” con el técnico “y la energía es la mejor”. “Es un momento muy positivo. Volver a Uruguay después de todo lo que ha pasado negativamente, hablando de la parte futbolística, creo que es un buen momento para recomenzar tanto para los entrenadores como para los jugadores; para todos, hacer un grupo muy unido y muy fuerte, y en conjunto crear esa aproximación con el hincha, creo que es lo más importante”, afirmó.

El clásico

Ya enfocado en el partido con Argentina, Araújo expresó: “Para nosotros es muy importante enfrentarnos a una selección muy buena, que viene haciendo por muchos años un grandísimo papel no solo en la Copa del Mundo, sino también en la Copa América; es un desafío muy lindo y nos estamos preparando muy bien”.

“Nosotros no lo tomamos como un amistoso”, aclaró. “Creo que lo más importante es ganar. Siempre habrá cosas para corregir, pero cuando ganás es mucho mejor. Como se dice a veces, los clásicos se ganan como sea; para nosotros es importante tener un buen funcionamiento y seguir creciendo, pero lo más importante es ganar”, subrayó.

“El viernes va a ser un gran partido”, anticipó el zurdo de Sporting Lisboa. “Porque nosotros también sentimos que estamos creciendo como grupo y como equipo”, aseguró.

En ese sentido, De Arrascaeta resaltó la confianza que les ha brindado el flamante director técnico interino. “Es un entrenador muy próximo al jugador, que siempre te está hablando y dando opciones de movimientos y espacios que podemos ocupar dentro de la cancha, y para mí, en mi posición, es un ejemplo: un 10 que tenía todo, que hacía jugar a los compañeros y que finalizaba y tenía mucho gol”.

Al ser consultado sobre el vínculo de la gente con la selección, un tema que ha estado presente en las declaraciones de varios de los futbolistas que llegaron en estos días para sumarse al equipo, el Cocho opinó que si hubo un distanciamiento fue “fundamental y primeramente por los resultados”. “Sin dudas, cuando no hay [buenos] resultados siempre son cuestionados los trabajos, los grupos, los jugadores. La base de todo está por ahí”, explicó.

Por eso, dejar atrás los malos resultados y pensar en lo que viene le da al equipo un necesario manto de enfoque e ilusión. “Nosotros también lo sentimos como grupo cuando las cosas no salen bien”, dijo De Arrascaeta. “A veces empiezan a salir cosas en la prensa, algunas que no son reales, y eso también a veces crea un conflicto que nos hace sentirnos un poco más alejados. Por eso digo que un ‘recomenzar’ ahora es importante, en conjunto, jugadores con entrenador, para que el pueblo uruguayo pueda abrazar a este nuevo equipo, a los nuevos jugadores que están llegando, las nuevas oportunidades que hay para adelante. La ilusión que tiene este grupo con el entrenador es la mejor”, expresó.