Diego Forlan, el 11 de noviembre, durante el entrenamiento de la selección en el Complejo Celeste.

Será la primera vez como juez principal con ambas selecciones; se permitirán 11 variantes en tres ventanas.

Para guardar este artículo y leerlo después, ingresá o creá una cuenta .

El partido del viernes entre Uruguay y Argentina está a la vista. Diego Forlán tiene la oncena encaminada para presentarse en la Bombonera desde las 20.00. El entrenador uruguayo habló en conferencia de prensa de cara a este lindo desafío.

Se conocieron algunos detalles del encuentro, que, como todo amistoso, siempre tienen acuerdos especiales entre los equipos implicados. Se podrán realizar hasta 11 variantes en tres ventanas distintas. El entretiempo no cuenta.

El juez del partido será el brasileño Flavio Rodrigues de Souza. Tiene 46 años, nació en San Pablo, es profesional desde 2014 e internacional desde 2020. Nunca dirigió a Uruguay ni a Argentina como árbitro principal.

Estuvo en partidos de ambas selecciones en el Torneo Preolímpico sub 23 de 2024. Además, fue cuarto árbitro en Venezuela-Uruguay para las Eliminatorias de Qatar 2022 y de Chile-Argentina en el mismo torneo.

Su primer final internacional fue en la Copa Libertadores sub 20 de ese año, cuando Peñarol se consagró campeón al vencer por penales a Independiente del Valle. En 2026 realizó la final del Campeonato Paulista, en la que Palmeiras venció 2-1 a Novorizontino.