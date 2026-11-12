Cerro Largo y Progreso abren la penúltima fecha del Clausura

Pasó el fin de semana sin actividad futbolística por la visita del papa León XIV. La semana arrancó con la definición de los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay, que ahora ya tiene el cuadro de semifinales completo. La otra gran definición del año se empieza a delinear este jueves, con el inicio de la fecha 14, la penúltima del Clausura, torneo que tiene a tres equipos en carrera por el título, mientras se mantiene vibrante la puja por la tabla anual y por el tercer descenso.

Justamente, en esa zona baja de la tabla se pondrá el foco durante el partido entre Cerro Largo y Progreso, que este jueves desde las 20.00 en el estadio Ubilla de Melo pone en marcha la etapa 14.

Mucho en juego

Progreso batalló, pero cayó; la derrota frente a Defensor Sporting en la fecha anterior lo mandó anticipadamente a la B, y ahora el equipo de Tabaré Silva viajará a tierras arachanas para cumplir con el calendario. Sin embargo, el sistema de promedios que dirime ascensos y descensos entre categorías, además del natural honor deportivo que tan alto dejó el equipo mientras mantenía el sueño de la permanencia, sin duda llevarán al gaucho de La Teja a salir con todo en busca de un buen resultado en Melo.

Cerro Largo, por su parte, avanza con futuro incierto en la temporada y la amenaza de un posible descenso se cierne todavía sobre el equipo que ahora dirige Bruno Silva, que empieza a cerrar un flojísimo Clausura, en el que solo ganó un partido (el grueso de sus puntos los obtuvo con sus seis empates). El arachán se mantiene aún comprometido con esa eventual tercera casilla que marcará quién va a acompañar a Progreso y a Danubio a la Segunda Profesional en 2027. Situado arriba de Cerro, Wanderers y Central Español, depende de sí mismo. En caso de sumar en esta fecha, una eventual derrota de cualquiera de los otros tres mencionados ya dejaría a Cerro Largo a salvo, como lo haría también una victoria arachana en casa.

El programa de la 14

La fecha sigue el viernes con un partidazo. Montevideo City Torque –escolta de Liverpool, a dos puntos en lo alto del Clausura– buscará mantenerse en la pelea por el torneo, pero recibirá en el Franzini al Racing campeón del Apertura, que volvió a ganar y repunta en el cierre de la temporada.

El sábado, desde las 10.00, Central Español se jugará la permanencia ante Boston River en el Parque Palermo. Más tarde, en el este, la misma urgente misión tendrá Cerro, en un durísimo partido de visita ante un Deportivo Maldonado que quiere pelear la anual (y que solo perdió dos partidos en el año en su casa). Nacional, sin público, recibirá a Albion en el Gran Parque Central el sábado a las 20.00.

El domingo, el fútbol arrancará a las 16.30 en Jardines del Hipódromo, donde el descendido Danubio recibirá al líder, Liverpool; a las 20.00 Peñarol buscará volver a la senda de la victoria en la visita a Defensor Sporting en el Franzini. La fecha se cerrará el lunes con un Wanderers en busca de puntos vitales ante Juventud, en el Parque Viera a las 20.00.

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