Segunda División: Cerrito descendió sin jugar

La Segunda División Profesional atraviesa horas de definiciones, tanto entre los de arriba como entre los de abajo. A propósito de esto último, el miércoles la fecha 26 dejó definido el segundo descenso. Lo cierto es que La Luz venció 1-0 a Fénix y Miramar Misiones dio vuelta el partido en el Goyenola para ganarle 3-1 a Tacuarembó, y con esos dos resultados Cerrito quedó matemáticamente descendido, a un día de enfrentar a Colón en el Parque Maracaná.

El auriverde dejará el fútbol profesional y jugará el año próximo en la Primera Divisional C, donde también estará Uruguay Montevideo. Su partido del jueves ante Colón ya no tiene nada en juego para él, aunque sí para su rival, que pelea el segundo ascenso.

Miramar lo dio vuelta

Tacuarembó se fue al descanso arriba con el gol de Esteban de Lima a los 45+1, luego de un primer tiempo tan parejo como opaco. En el complemento, Miramar Misiones, que sabía que con la victoria se quedaba en la B, salió con todo y dio vuelta el resultado en dos minutos: Bruno Abbate empató de penal a los 60 y Gerónimo Plada marcó el 2-1 a los 62. A los 80 el partido se picó y hubo tres expulsados: Martín Marta y Andrés Samurio por Tacuarembó y Enzo Siri por Miramar. Con diez contra nueve, la visita liquidó el pleito en el largo descuento, con el gol de Nicolás Latorre a los 90+8.

En el Complejo Rentistas, La Luz le ganó a Fénix con un gol de Facundo Sosa a los dos minutos y cuidó la ventaja el resto del partido. Fénix cerró su campaña con 45 puntos, en zona de playoffs.

Plaza Colonia ya es campeón con 53 puntos. El segundo ascenso directo queda entre Rentistas (49), Atenas (48) y Colón (48), que juegan en simultáneo este jueves 12 a las 16.30.

Los colonienses recibirán a Rentistas en el Parque Prandi, Atenas enfrentará a Oriental en su estadio y Colón visitará a Cerrito en el Maracaná. Si Rentistas gana, sube. Si empata o pierde, lo pasan Atenas o Colón en caso de que alguno de los dos gane. Si los dos lo hacen, empatarán en 51 puntos, con la misma diferencia de goles (+6).

Los que no logren el ascenso directo irán a los playoffs junto a Fénix y Oriental. Oriental (44) prácticamente tiene asegurado su lugar por diferencia de goles ante Huracán. La fecha se cerrará el sábado 14 a las 19.30 con Paysandú contra Uruguay Montevideo en el estadio Artigas.