El tema seguirá su curso reglamentario y deberá finalizar antes de que termine la fase regular, a la que le quedan cuatro fechas.

La segunda división está apasionante en la lucha por subir y bajar, aunque anoche hubo una votación que le puede quitar atractivo a la recta final del torneo, sobre todo en la parte baja.

Tras el cuarto intermedio que se solicitó 24 horas antes, ocho clubes votaron a favor de modificar el reglamento para que no haya descensos directos. Atenas, Cerrito, Fénix, La Luz, Miramar Misiones, Paysandú, River Plate y Uruguay Montevideo respaldaron la iniciativa. Huracán de Paso de la Arena, Plaza Colonia, Rentistas y Tacuarembó votaron en contra, mientras que Oriental de La Paz y Colón no se presentaron en sala.

Solamente faltan cuatro fechas para finalizar la fase regular, por lo que la votación fue, claramente, con nombres propios. El celeste de Pueblo Victoria está virtualmente descendido; debe ganar todo lo que le queda y que sus rivales directos no sumen. El segundo descenso es una lucha muy pareja entre Miramar, Paysandú, La Luz –actualmente en zona roja– y Cerrito.

El proyecto busca cancelar los descensos directos y que el último juegue un repechaje contra el tercero de la primera división amateur, la vieja C. Serían partidos de ida y vuelta donde el ganador se queda en la segunda categoría.

Ahora el proceso deberá continuar su recorrido por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). El próximo paso será la votación en el Consejo de Liga de la Primera División Amateur que, en principio, sería el próximo lunes. Si hay modificaciones, se necesita que el tema vuelva a los equipos de la B para su aprobación.

Si se aprueba, pasará al Consejo del Fútbol Profesional que integran todos los equipos de la A y la B. Si ahí también recibe el visto bueno, deberá ser sometido al Congreso de la AUF, ya que es una modificación del Reglamento General. Todo esto debe resolverse antes de que termine la fase regular de la B, a la que le quedan cuatro fechas.