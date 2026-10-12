Uruguay Montevideo está virtualmente descendido y la lucha por el cupo restante que lleva al amateurismo quedó apasionante con cuatro equipos buscando mantener la categoría.

Quedan cuatro fechas para que termine la fase regular y en este campeonato suben los dos primeros de la tabla anual. Del tercero al sexto van a los playoffs por el tercer boleto a Primera División. Si Fénix no obtiene un premio mayor, ingresará a los playoffs desplazando al sexto por haber ganado el Torneo Competencia, que se jugó a principio de año.

En la parte alta hubo movimientos el viernes, antes del inicio del fútbol, cuando se le asistió razón al reclamo de Plaza Colonia por los puntos en disputa ante Oriental de La Paz. El tribunal competente entendió que los paceños alinearon seis jugadores extranjeros en un momento del encuentro, lo cual no está permitido por reglamento. Desde la institución canaria consideran que Enzo Vlaeminch es hijo de uruguayos y tiene la nacionalidad, pese a haber nacido en Argentina. El club aseguró a la diaria que irá hasta las últimas consecuencias.

El descenso es otro tema que se decidirá en los escritorios, ya que hay una moción para eliminarlos que, en principio, no tendría los votos suficientes para aprobarse. Se decidirá el martes. Si se mantiene todo como está, los últimos dos de la tabla de promedios bajan a la vieja C. Uruguay Montevideo depende de un milagro para mantener la categoría, debe ganar los 12 puntos que quedan en disputa y que pierdan todo Miramar Misiones y Paysandú. La lucha apasionante es entre La Luz –actualmente el peor ubicado–, el cebrita, Cerrito y los sanduceros por evitar el cupo restante.

Mucha pasión

El formato del torneo marca que todos los equipos están jugando por algo. La excepción puede ser Tacuarembó, que no va a descender esta temporada y está lejos de playoffs, por lo que su único objetivo es engrosar los promedios para 2027. A partir de ahora, tiene su destino resuelto Uruguay Montevideo. El resto de los equipos define sus objetivos en los últimos cuatro partidos.

La fecha comenzó en el Saroldi, donde River mantuvo la ilusión como equipo grande para la categoría. Está lejos de playoffs y sin margen de error, pero mientras la matemática lo indique, luchará. Triunfo 3-1 sobre Oriental de La Paz con doblete de Inti López y otro de Alejandro García. Los paceños, que descontaron por intermedio de Gabriel Chocobar, cerraron un par de días para el olvido, pasando de la cima del torneo a la lucha por entrar a playoffs.

En el Parque Ancap, Colón dejó a Uruguay Montevideo al borde del abismo. Triunfó 3-1 con doblete de Bruno Airaldi y el restante de Gabriel Araújo, en contra. Luis Maldonado había igualado para la celestina. El tricolor de Brazo Oriental se afianza en puestos de playoffs.

Cerrito pelea a dos puntas, quiere entrar a playoffs y, al mismo tiempo, está comprometido en el descenso. Para ambas tablas sacó una victoria épica ante Tacuarembó 2-1 en el Maracaná. El auriverde dio vuelta el resultado con goles de Luis Machado y Emanuel Dall’Aglio en el final. Enzo Acosta había puesto en ventaja a los del norte, que terminaron con diez por expulsión de Nicolás González.

En el cierre del sábado se dio otro resultado fundamental en la parte baja, con el triunfo 2-1 de Paysandú sobre Rentistas. Los montevideanos habían comenzado ganando con tanto de Jean Martínez, pero Andrew Teuten igualó y Brandon Logiuratto puso el gol del delirio para ganarlo en la hora. Los sanduceros terminaron con diez por expulsión de Santiago Ramírez y en los bichos colorados vieron la roja Ramiro Méndez y Lautaro Dufur.

El domingo se registraron dos igualdades 1-1 entre equipos que están en ascenso directo y otros que buscan mantener la categoría. En San Carlos fue empate entre Atenas y Miramar Misiones, los negros comenzaron ganando con tanto de Vittorio Magno, pero Ignacio Panzariello puso tablas en el complemento.

En el Complejo Rentistas la igualdad fue entre La Luz y Plaza Colonia. Lucas Suárez puso en ventaja a los merengues y Pablo García rescató el punto para los del oeste que siguen en la cima.

La fecha se cerró el domingo con la igualdad sin goles entre Huracán del Paso de la Arena y Fénix, en el Parque Palermo.

Posiciones

Plaza Colonia lidera con 48 puntos, Atenas tiene 45, Oriental, Rentistas y Colón 42, Fénix y Cerrito 41, River Plate y Huracán 37, La Luz 35, Paysandú 32, Miramar Misiones 31, Tacuarembó 27 y Uruguay Montevideo 26.