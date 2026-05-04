Con el título pintado de verdiblanco, la penúltima jornada del Apertura se cierra este lunes, entre resultados que perfilan la lucha por copas y el promedio del descenso.

Desde las 19.30 en el Campeón del Siglo, Peñarol y Defensor Sporting bajarán el telón de la decimocuarta etapa del Apertura. Es buen partido, aunque le falte la expectativa de la definición porque el campeonato ya tiene nombre. Para el carbonero, además, servirá como preparación para el trascendental choque ante Platense por Copa Libertadores, al que irá por la victoria a Argentina, en busca de tres puntos que le resignifiquen el presente en el plano internacional.

Resumen de la fecha

Hay que decir que jugó el campeón, Racing, y empató pero levantó la copa, y que también lo hicieron, en el cierre del domingo, Albion y Nacional. Jugaron en el Centenario, el pionero ganó 3-2 y ahondó la crisis del tricolor. Álvaro López, por duplicado, y Carlos Airala anotaron para el pionero.

El que no para de conseguir buenos puntos es Deportivo Maldonado. Más allá de lo que haga Peñarol este lunes, los fernandinos ya se aseguraron el segundo puesto en el torneo, que será compartido solo si los carboneros ganan. El Depor tiene solidez defensiva, clave para mantener la regularidad, pero, además, de mitad de cancha en adelante tiene buenos jugadores, aplicados a la táctica pero pillos a la vez, con la chispa necesaria para salir del esquema cada tanto y generar lo que los pizarrones no dicen. Algo de eso sucedió cuando se juntaron Christian Tabó y Matías Espíndola, que hicieron un tuya y mía que terminó con el primero desbordando y tirando el centro para que Nicolás Fuica pusiera el 1-0 con que le ganaron a Cerro.

En el Apertura hay un grupo de equipos que se ha mantenido en el pelotón de perseguidores, más allá de sus altibajos. Dos de ellos son Liverpool y Central Español, que obtuvieron distintos resultados en la fecha que pasó. Los negriazules estrenaron técnico, Jorge Fossati, y lo hicieron de gran manera, con un 3-0 sobre Danubio. Después de un primer tiempo parejo, los negriazules hicieron un mejor complemento y ahí fueron demostrando una superioridad que supieron transformar en goles. Federico Martínez abrió el marcador, el argentino Ramiro Degregorio metió el segundo y Facundo Barceló, de penal, hizo el tercero.

Central, por su parte, no pudo con Boston River en su visita a Florida. La efectividad fue, a grandes rasgos, lo que le dio la victoria al sastre. El nombre destacado del partido fue Facundo Muñoa, quien hizo el doblete en el 2-1 de Boston. Lucas Pino marcó el descuento de los palermitanos.

Dejando de lado la parte alta de la tabla, hubo dos partidos donde la atención estuvo fijada en los que están peleando el descenso –a los que hay que agregar el de la caída de Cerro–. Como ha sido –casi– una constante en lo que va del año, perdieron los que están complicados en el promedio. En este caso, Wanderers y Progreso.

El bohemio cayó a manos de Juventud en la hora y, encima, le dieron vuelta el partido, porque en el Parque Artigas empezó ganando con tanto de José Alberti a los 42 minutos. Patricio Pernicone lo empató a los 60 y, pasada la hora, con un penal que tuvo la intervención del VAR, Fernando Mimbacas la mandó adentro, fue el 2-1 de la victoria, festejado en Las Piedras, mucho más porque jugaron con uno menos desde el minuto 50 tras la expulsión de Franco Risso.

Progreso, por su parte, cayó como local 1-0 con Cerro Largo. Tiziano Correa, a los 10 del segundo tiempo, hizo el gol del partido. Aunque falta mucho y, si se quiere, era un partido directo por la tabla del descenso: puntos dobles para los arachanes.

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