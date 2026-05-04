“Estoy muy feliz, sobre todo por los futbolistas y por el proceso que vienen haciendo”, expresó el entrenador de Albion.

Albion está tercero tras el gran triunfo ante Nacional en el Estadio Centenario, lleva cuatro triunfos en fila por el Apertura, donde no pierde desde la sexta fecha donde cayó 1-0 frente a Peñarol. Una campaña espectacular que lo aleja temprano del descenso y lo convida a soñar con participación en copas internacionales durante 2027.

Tras el encuentro, el entrenador Federico Nieves expresó su alegría por el resultado y la forma en la que jugó su equipo: “Estoy muy feliz, sobre todo por los futbolistas y por el proceso que vienen haciendo. Siento que el equipo cada vez es más sólido, crece partido a partido y jugó con mucha personalidad en el primer tiempo para imponerse ante un rival enorme como Nacional. En el segundo tiempo ellos cambiaron, fueron más directos y nos costó un poco más, pero también hubo que defender y eso tiene su mérito”.

La idea del cuerpo técnico está respaldada en los partidos: “La verdad es que da tranquilidad ver que el equipo fluye y hace en cancha lo que se trabaja en la semana. El club acompaña mucho, tenemos un gran plantel con futbolistas que se adaptan a esta idea. En tres cuartos contamos con jugadores de mucho nivel y desequilibrio, y es clave hacerles llegar bien la pelota. El primer tiempo fue muy bueno y me pone feliz por ellos porque se lo merecen”.

Nieves analizó las variantes tácticas de acuerdo a los cambios del rival: “Nuestra idea es sentirnos fuertes con la pelota. Cuando Nacional pasó a jugar más directo, vimos que no logramos sostener la posesión y estaban ganando segundas pelotas, por eso ajustamos la línea de cinco con tres volantes. Después ellos empezaron a atacar más por afuera y volvimos a modificar para no hundirnos colocando otra persona en el medio. Hubo que defender muchísimo, pero el equipo lo hizo muy bien”.

El segundo tanto de Álvaro López tuvo 22 pases con más de un minuto de posesión, el entrenador hizo alusión a las sensaciones que le generó el momento: “El tercer gol me generó mucha felicidad. En cancha ya me di cuenta de que fue un golazo, sobre todo por cómo se construyó: una jugada larga, con muchos pases y participación de varios jugadores. Refleja comportamientos que entrenamos y también la forma de detectar las debilidades del rival. Cuando encontramos el espacio, aceleramos y lastimamos”.

El cuerpo técnico de Albion está en constante comunicación entre los que están en cancha y quienes ayer estaban ubicados en zona de palcos; sobre esto, el director técnico explicó: “El club nos da herramientas muy importantes, como el videoanálisis en vivo. Tenemos una tablet en el banco donde recibimos jugadas que pedimos analizar. A partir de eso vamos tomando decisiones en tiempo real, ajustando o confirmando lo que habíamos trabajado”.

El pionero lleva 25 goles en este Apertura: “Ser el equipo más goleador nos genera mucha satisfacción. Es consecuencia de una idea de juego que el grupo hizo propia. Al principio nos costó y hubo críticas por falta de profundidad, pero el equipo fue creciendo. Esto es parte de un proceso que se consolida con el tiempo”.

A falta de una fecha para terminar el primer torneo corto, Albion está tercero y Nieves analizó el presente: “Nunca dudamos del camino.

Sabíamos dónde habíamos impactado en la pretemporada y qué cosas iban a costar al inicio. Fue una decisión sostener la idea, construir bases sólidas y crecer desde ahí. El equipo evolucionó y todavía tiene margen para seguir mejorando”.

Ezequiel Burdín: “El pedido fue que tuviéramos la valentía de jugar como lo hacemos siempre”

Ezequiel Burdín tiene 21 años, mide 1.91 y es producto de las formativas de Albion. Jugó los 14 partidos del campeonato y tiene la totalidad de minutos disputados. El zaguero contó que pregonó el entrenador: “El pedido fue que tuviéramos la valentía de jugar como lo hacemos siempre, para incomodarlos. Creo que eso se reflejó en los goles. Después, la clave fue la solidez defensiva de todo el equipo, que fue lo que nos dio los tres puntos”.

Jugar contra un grande siempre es complejo, así analizó su partido: “Me fui sintiendo mejor con el correr de los minutos. Al principio me noté un poco incómodo, pero con la ayuda de mis compañeros y la confianza fui encontrando solidez. El momento más complicado fue el final, cuando se vinieron con todo y tuvimos que defender mucho. Tiraron muchos centros y tenían delanteros muy altos, se hizo difícil. También cuando subían los zagueros se complicaba más, pero lo pudimos sostener, aunque fue sufrido”.

Burdín estuvo en el ojo de la tormenta en una incidencia donde todo Nacional protestó penal por una mano sobre la línea de gol. El zaguero contó sus sensaciones del momento: “Sentí que me pega en el hombro. En ese momento estaba seguro de que tenía la mano atrás. Después, viéndola, parece que es un poco afuera. Cuando la estaban revisando, estaba tranquilo y con mucha confianza en que no era penal. Traté también de transmitirle calma a mis compañeros para seguir concentrados en la siguiente jugada”.

Para cerrar, habló de cómo vio el tanto más lindo de la noche: “El tercer gol fue una locura. Refleja lo que venimos entrenando: una jugada con mucha participación, circulación de pelota y tranquilidad. Fue muy lindo verlo en la cancha”.