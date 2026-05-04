La celeste terminó en el cuarto puesto y no logró pasar a la fase que decidía los boletos mundialistas.

La selección uruguaya femenina sub 17 quedó eliminada del Sudamericano de la categoría que se está jugando en Paraguay. Tras el cierre del grupo B este domingo, las posibilidades de clasificar al Mundial se terminaron porque Uruguay necesitaba quedar tercera –puesto en el que estaba–, pero Venezuela ganó con la celeste en fecha libre y le quitó el lugar, incluso se metió en el segundo puesto. En este grupo avanzaron, además de la vinotino, Brasil y Ecuador, que del segundo puesto cayó al tercero.

Precisamente, Uruguay había empatado ante las ecuatorianas en su último partido. Tras el 0-0 con el que terminaron, su futuro quedó supeditado a una combinación de resultados, donde en ambos casos dependía de Perú, la peor selección de su grupo. En primera instancia Uruguay necesitaba que las ecuatorianas no ganaran, una situación que se dio porque su rival era Brasil: fueron goleadas 4-0. Hasta ahí, bien para Uruguay.

Lo complejo venía después, porque se necesitaba que Perú venciera a Venezuela este domingo. Si eso pasaba, incaicas y uruguayas quedaban empatadas en la tercera colocación, y eso beneficiaba a las nuestras porque el desempate era por el resultado entre ambos, que había sido victoria de Uruguay. No pasó. Venezuela ganó y tiró por la borda las chances de la selección celeste, y además sacó el premio de meterse en semis.

El formato del campeonato indicaba que los dos primeros de cada grupo avanzan a semifinales, donde además de pelear por el título lucharán por los dos primeros puestos al Mundial. Quienes ganen las semifinales irán a Marruecos 2026. Dicha instancia quedó conformada con Chile enfrentando a Brasil y Venezuela midiéndose ante Argentina.

Quienes pierdan tendrán una vida más, porque se cruzarán con las terceras clasificadas, playoffs que servirán para dirimir los otros dos cupos mundialistas: la perdedora de Argentina-Venezuela chocará ante Colombia, y quien caiga en Brasil-Chile tendrá que jugar ante Ecuador. Las que ganen completarán los cuatro cupos mundialistas de la Conmebol.