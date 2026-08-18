Thomas Silva: el mejor ranking histórico de un uruguayo en la UCI

Thomas Silva no deja de escribir capítulos nuevos en el ciclismo uruguayo. Tal como adelantó Eddy Mansulino en sus redes sociales, tras ganar en Noruega el fernandino escaló 16 puestos en la última actualización del ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y llegó al puesto 34, la mejor ubicación alcanzada por un corredor en la historia de nuestro ciclismo. Con 1.699 puntos, Silva mejoró su propia marca: antes de este salto, a principios de agosto –luego de que ganara dos carreras en un mismo fin de semana– se había situado en el puesto 49.

La mejora llega en una temporada donde Silva no para de crecer. En su debut en el WorldTour, el fernandino sumó ocho victorias, entre ellas una etapa del Giro de Italia –donde llegó a vestir la maglia rosa–, el Tour de Hainan, además de la del fin de semana pasado, la Arctic Race escandinava, carrera en la que se convirtió en el primer uruguayo en quedarse con la clasificación general.

Además de Silva, en el ranking de los mejores del mundo aparecen otros uruguayos: Eric Fagúndez (puesto 154), Pablo Bonilla y Ciro Pérez. Su ascenso también tiene efecto para nuestro ciclismo, ya que Uruguay trepó al puesto 22 del ranking mundial por países –también un máximo histórico– con 2.602,43 puntos.

El presente de Silva se completó con una señal fuerte de su equipo. El Astana kazajo decidió extender su vínculo con el corredor hasta el final de la temporada 2029. La renovación ratifica que lo ven como una pieza clave a futuro, luego de una adaptación inmediata al WorldTour y de consolidarse como uno de sus principales ganadores de carreras.

Sobre su renovación, el histórico Alexandr Vinokurov, exciclista convertido en el mánager general del Astana, dijo que “Thomas ha tenido un inicio sobresaliente en su carrera WorldTour con nuestro equipo. Se adaptó muy rápido, forjó una gran relación con sus compañeros y el personal y eso le permitió empezar a entregar resultados de primer nivel de inmediato. Hizo una excelente gran ronda italiana y, después, decidimos centrarnos en objetivos específicos para el resto de la temporada, sin acelerar su desarrollo y dejando las otras grandes vueltas para el futuro. Este nuevo acuerdo está diseñado para consolidar la posición de Thomas como uno de los líderes del equipo y para permitirnos seguir trabajando juntos en la dirección correcta y al ritmo adecuado”, según consignó el sitio ciclismoaldia.es.