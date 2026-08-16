Thomas Silva campeón en Noruega

Thomas Silva lo hizo de nuevo. Tras haber ganado dos carreras seguidas en dos días, ahora es el campeón de la Arctic Race de Noruega 2026. El fernandino llegó a la última etapa, entre Sortland y Narvik, con 10 segundos de ventaja sobre el belga Lennert Van Eetvelt (Lotto), y superó la prueba con margen de sobra, aunque en algún momento hubo una escapada que amenazó su liderato. Al final, en la subida final al Narvikfjellet, Silva no cedió terreno ante sus rivales directos y terminó tercero, a 3 segundos del ganador de la etapa, el noruego Cedrik Bakke Christophersen (Unibet).

Ese resultado le permitió no solo sostener malla líder sino ampliar la diferencia. La clasificación general final quedó así: Silva, con un tiempo total de 15 horas 34 minutos 12 segundos, ganándole por 14 segundos a Van Eetvelt y por 25 al italiano Alessandro Pinarello (Polti). Completaron el top cinco el alemán Felix Engelhardt (Jayco), a 35”, y el australiano Sebastian Berwick (Caja Rural), a 36”.

El triunfo corona una carrera perfecta para Silva, que había tomado el liderato en la etapa reina del sábado, con final en el ascenso al Storheia, y que llegaba a Noruega como una de las figuras del momento tras ganar las etapas en el País Vasco y su enorme gesta en el Giro de Italia. Con este título, el fernandino suma una victoria importante en su temporada, que le viene muy bien para el siguiente compromiso, que será nada más ni nada menos que los Juegos Odesur, donde también buscará la victoria.