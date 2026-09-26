Odesur: Uruguay se va decepcionado en karate y en varios deportes colectivos

Este viernes estuvo cargado de actividad uruguaya en los Juegos Odesur, que atraviesan su anteúltimo día de competencia. La delegación celeste alcanzó en la jornada las 52 medallas en esta decimotercera edición de los juegos, y ya es la mejor marca histórica.

Uruguay sumó este viernes otras dos medallas de oro —Matías Otero en kayak individual y Julián Schweizer en la modalidad de longboard del surf— y llegó a 16 preseas doradas en los juegos para consolidar su octavo lugar en el medallero general, de entre los 15 países participantes.

Matías Otero, medalla de oro en la prueba de K1 500m masculino en canotaje de velocidad. Foto: Sandro Pereyra, Agencia Gamba

Tarde chata

La competencia del viernes se cerró sin nuevas medallas. El waterpolo masculino sufrió una abultada derrota en la semifinal ante Brasil por 19-6, y jugará este sábado, a las 10.30, el partido por la medalla de bronce ante Colombia, que en la otra semifinal perdió 16-12 con Argentina. Curiosamente, el equipo femenino de waterpolo perdió por idéntico marcador que los varones en el partido que jugó por el quinto puesto frente a Perú y cerró su participación en la sexta posición.

En atletismo, Sofía Ingold compitió este viernes en tres eventos del heptatlón. Finalizó sexta en salto largo, séptima en lanzamiento de jabalina y también sexta en los 800 metros llanos. Por su parte, Lorena Aires en salto alto, y Antonella Bonomi en 3.000 metros con obstáculos, también finalizaron la competencia fuera de las medallas en la sexta posición.

Sofía Ingold, en la prueba de heptatlón 100m Vallas Femenino en atletismo. Foto: Sandro Pereyra, Agencia Gamba

Hubo participación celeste en taekwondo, disciplina en la que Sofía Briñon cayó en cuartos de final ante la colombiana Daniela Quirama, mientras que en karate, Juan Macedo y Maximiliano Larrosa, que compitieron respectivamente en las categorías de 84 y 60 kilos, perdieron sus peleas por el bronce y se quedaron con las manos vacías. “No muy contento, la verdad que veníamos con otras expectativas, con otra ilusión”, manifestó ante el Comité Olímpico Uruguayo el entrenador celeste de karate, Pino Píriz. “Son cuatro años de trabajo, en tres días que se nos va, la verdad que así es el deporte”, lamentó.

El equipo uruguayo de tenis de mesa masculino cayó ante Paraguay, mientras que en handball también fue derrota celeste ante Argentina, por marcador de 31-17. Estos últimos jugarán mañana a las 1.00 su último partido de la serie ante Paraguay, pero ya sin chance de obtener medallas, que se las repartirán entre Chile, Argentina y Brasil, aunque resta definir las posiciones finales.

Durante el partido Uruguay ante Argentina en handball masculino, el 25 de setiembre. Foto: Sandro Pereyra

.