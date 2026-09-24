Odesur 2026: doblete de oro y plata en 5.000 metros y una lluvia de medallas para Uruguay

Valentín Soca y Santiago Catrofe, el 24 de setiembre, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, en Santa Fe.

La celeste superó el objetivo de 40 medallas trazado por el COU y cerró el jueves en el octavo puesto del medallero general con 46 medallas: 14 oros, 11 platas y 21 bronces.

Hubo otra gran mañana para Uruguay en los Juegos Odesur 2026 que se están disputando en Santa Fe. La delegación deportiva llegó a la ciudad argentina con el objetivo de superar las 40 medallas y, con las cinco conseguidas esta mañana, superó la meta trazada. Además, ya son 14 de oro, lo que llevó a la celeste, momentáneamente, al séptimo lugar del medallero, superando a Ecuador.

La final de los 5.000 metros masculino fue la estrella mañanera para los atletas uruguayos. Valentín Soca ganó la medalla de oro y Santiago Catrofe la de plata, un pleno perfecto en el que los dos corredores bajaron el récord en los Odesur, que tenía el propio Catrofe.

La nueva marca es la que estableció el riverense, con 13:26.53; Catrofe llegó en 13:32.19 y el podio lo completó Luis Masabanda, de Ecuador, con 13:38.48, que logró su mejor marca personal pero quedó lejos de la velocidad de los uruguayos.

Valentina Barrientos de Chile, Déborah Rodríguez de Uruguay, y Mayara dos Santos de Brasil, en la prueba de 800 metros Femenino en Atletismo. Foto: Sandro Pereyra, Agencia Gamba

Soca venía de ser oro en los 1.500 metros, mientras que Catrofe había ganado la prueba de los 10.000 metros, donde también batió el récord establecido. Ambos corredores clasificaron a los Juegos Panamericanos de Lima, que se celebrarán en 2027.

La primera medalla del día la consiguió Deborah Rodríguez, que fue segunda en los 800 metros femenino con 2:04.16; llegó menos de un segundo atrás de la chilena Valentina Barrientos, que ganó la competencia. El tercer lugar fue para Mayara dos Santos, de Brasil.

Emiliano Lasa logró la medalla de plata en salto largo masculino. El uruguayo de 36 años saltó 7,83 metros y quedó en el segundo lugar, a 13 centímetros de Arnovis Dalmero, de Colombia, que ganó el oro. Fue la segunda presea para el atleta en los Odesur; había sido el ganador en Cochabamba 2018, donde estableció el récord de la competencia, que sigue vigente, en 8,26.

En atletismo, Manuela Rotundo participó en el lanzamiento de jabalina y estuvo cerca de las medallas; terminó cuarta al alcanzar los 54,35 metros, en la mejor marca de esta temporada. La uruguaya de 22 años venía de una lesión, por lo que su participación fue muy buena; quedó a 34 centímetros de obtener una presea.

La lluvia de medallas

Leonella Acosta cerró una gran participación en la modalidad frontball de pelota vasca de los Juegos Odesur; le volvió a ganar a la chilena Zita Solas, a quien ya había vencido en la fase de grupos. El partido por el tercer puesto se resolvió en dos sets; fue 10-8 y 10-5 para la uruguaya de 39 años.

Por la tarde llegaron más definiciones, con seis medallas repartidas entre karate, canoa y pelota de goma trinquete, además de la recta final del heptatlón de Sofía Ingold y la despedida en jabalina de Lautaro Techera.

Juan Pita se quedó con la medalla de bronce en kumite -67 kg tras un recorrido con altibajos y premio al final. Comenzó con una victoria 3-1 sobre el peruano Kurt García, pero luego perdió con el brasileño Vinícius Rezende (1-6) y con el panameño Alberto Gálvez (7-8). En la definición por el bronce se impuso 8-5 ante el venezolano Jhoisber Chataing y subió al podio.

El equipo masculino de K4 500 metros, integrado por Matías Otero, Santiago Melo, Julián Cabrera y Martín Gorriti, ganó la medalla de plata con un tiempo de 1:18.14, a apenas 1.31 segundos del oro de Argentina (1:16.83) y por escaso margen sobre el bronce de Chile (1:18.22). En la prueba femenina, la cuarteta integrada por Milagros Croci, Agostina Revello, Emilia Milich y Camila Ávila terminó cuarta, con 1:38.55, a 7.30 segundos del oro de Argentina (1:31.25). Colombia se quedó con la plata (1:34.40) y Chile con el bronce (1:36.56).

En pelota de goma hubo de todo. En la final femenina, Sofía Vicente y Camila Naviliat perdieron ante las argentinas Lis García y Cynthia Pinto, 2 sets a 1 (13-15, 15-10 y 10-1), y se quedaron con la medalla de plata. En masculino, por su parte, hubo festejo de bronce, porque Manuel Pelúa y Santiago Varela vencieron 2-0 (15-8 y 15-1) a los peruanos David Yupanqui Aguilar y André Bellido.

En pádel, Higor Ensslin y Juan Artia cayeron en semifinales de dobles masculino ante los argentinos Santino Contreras e Ignacio Piotto, 6-0 y 7-6. La dupla uruguaya jugará este viernes por la medalla de bronce.

En el heptatlón femenino, Sofía Ingold sigue compitiendo: fue sexta en 200 metros, sexta en 100 metros vallas, séptima en salto alto y sexta en lanzamiento de peso. Con esos resultados, marcha séptima en la clasificación general con 2.571 puntos, a la espera de las tres pruebas que restan el viernes: salto largo, jabalina y 800 metros.

En jabalina masculina, Lautaro Techera cerró su participación en el quinto lugar, con 68,48 metros, su mejor marca de la temporada. El oro fue para el paraguayo Lars Flaming (84,36 m), la plata para el brasileño Pedro Nunes (82,40 m) y el bronce para el colombiano Billy Julio (80,78 m).

La agenda del viernes

El viernes habrá varios frentes abiertos para Uruguay. En karate, Maxi Larrosa (hasta 60 kg) y Juan Macedo (hasta 84 kg) debutan en la ronda de clasificación a las 9.00 y a las 10.00, respectivamente, ambos con chances de avanzar a semifinales, que se disputarán después de las 16.00. A la misma hora, Sofía Briñon compite en poomsae individual de taekwondo, y la selección de tenis de mesa por equipos masculino enfrenta a Paraguay por la fecha 3 de la fase de grupos.

En atletismo, Sofía Ingold cierra su heptatlón con tres pruebas: salto largo, lanzamiento de jabalina y 800 metros llanos. También habrá finales de Lorena Aires en salto alto femenino y de Antonella Bonomí en los 3.000 metros con obstáculos.

En canotaje de velocidad, Uruguay vuelve a tener chances de medalla. Emilia Milich define el K1 500 m femenino, Matías Otero el K1 500 m masculino, y la dupla de Julián Cabrera y Emilia Milich compite en el K2 500 m mixto.

Por la tarde, el equipo de handball masculino cierra su fase regular ante Argentina, y en pádel, lo dicho: Ensslin y Artia van por la medalla de bronce en dobles masculino.