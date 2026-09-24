Carla Miculka de Malvín y Sofía Herrera, de Defensor Sporting, el 23 de setiembre, en la cancha de Larre Borges.

Malvín no tenía margen de error deportivo, ganó en el gimnasio de Larre Borges y obligó a un quinto encuentro para definir la serie final de la liga femenina de básquetbol. El encuentro decisivo será el sábado a las 21.45, también en el gimnasio de La Unión.

Otro comienzo

Malvín había comenzado perdiendo claramente en los tres primeros partidos de la serie. En este arrancó con otra intensidad, siendo un equipo más agresivo en defensa. Si bien se volvió a plantar en zona 2-3, hubo cambios permanentes en las cortinas directas y, además, referencia pegajosa sobre Camila Suárez, la principal generadora de Defensor Sporting.

La buena defensa llevó a que las playeras anotaran corriendo, algo que habían hecho poco a lo largo de las finales. Con Carolina Fernández y Delfina Saravia asumiendo ofensivamente, las de Juan Pablo Serdio cerraron el primer cuarto 19-13 arriba.

Sporting dominó el rebote ofensivo, pero no pudo traducirlo en puntos de segunda oportunidad. Malvín, cambiando constantemente en las cortinas, quedó desarmado en la pelea por las pelotas que salían. Las decanas no tuvieron grandes porcentajes, pero llevaron el goleo tirando más de una vez por ataque. En ese sentido, la congoleña Schekinah Bimpa fue la exponente más importante.

En el primer tiempo se jugó al ritmo que impuso el equipo de Serdio. Un trámite más trancado, sin tantos puntos. De hecho, Florencia Somma recién metió el primer tiro de campo del segundo cuarto muy cerca de la chicharra final. El parcial fue 12-10 para Malvín que se fue ocho arriba al descanso largo.

Aguantando la marea

Si bien Malvín abrió 13 rápidamente, Defensor Sporting pasó a controlar el ritmo. El playero no pudo mantener la intensidad defensiva y Suárez, que se había conectado en el goleo en el cierre del primer tiempo, se desató completamente, volviendo a generar muchas ventajas para sus compañeras. Julieta Lauber y Maite Pereira fueron las que mejor la interpretaron.

El partido, que parecía controlado por las dirigidas por Serdio, pasó a tener un ganador incierto. Gran responsable fue Josefina Rivera, que puso triples fundamentales para que su equipo quedara a una posesión. Las decanas tuvieron un par de chances de igualar, pero no las aprovecharon.

En la recta final del encuentro, Malvín sacó a relucir toda su jerarquía ofensiva; hubo bombas fundamentales de Saravia y Aldana Gaoyoso; además, Carla Miculka fue incontenible en la pintura. A eso se sumó que Sporting perdió a Bimpa por una lesión en la rodilla. El elenco playero llegó mejor al cierre, utilizó bien las faltas que tenía para dar y tuvo una gran defensa de Fernández sobre Rivera para liquidar el encuentro.

Fernández fue la goleadora con 17 puntos y Miculka sumó 10 para las ganadoras. En las fusionadas, Lauber y Rivera colocaron 14 unidades.